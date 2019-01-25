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CHP ve İYİ Parti anlaştı! Yerel seçimde iş birliği genişliyor

SEÇİM HABERLERİ  | 25.01.2019 12:01 | Son Güncelleme

Yerel seçim öncesi ittifak kararı alan CHP ve İYİ Parti 21 büyükşehirde uzlaşmaya varmıştı. İttifakın genişlemesini isteyen iki parti görüşmelerini sürdürmüş, ancak bazı ilçelerde görüş ayrılıkları olduğu ortaya çıkmıştı. Gelen son dakika haberine göre, pürüzler giderildi ve iki parti yerel seçime yönelik iş birliğinin genişletilmesinde nihai mutabakata vardı.

CHP ve İYİ Parti anlaştı! Yerel seçimde iş birliği genişliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak protokolü açıklaması için saat 11.30’da, görüşmeleri yürüten Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun’la birlikte İYİ Parti Genel Merkezi’ne gitti. Heyette, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kusoğlu da yer aldı.

Kılıçdaroğlu’nu genel merkez girişinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu karşıladı. Kılıçdaroğlu açıklama öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile makamında basına kapalı görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU: ÇOK MUTLUYUM

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Demokrasi tarihinde ilk imzayı atma gibi bir geleneğimiz var. Cumhuriyet tarihinde ilk kez demokratik anlamda çok geniş bir işbirliğini hayata geçiriyoruz. Biz demokrasi mücadelesi veriyoruz, huzur içinde yaşama mücadelesi veriyoruz. Kavgadan yana değil, huzurdan yanayız. Bizler uzlaşma kültürünü oldukça geniş bir bağlamda Türkiye'nin önüne koyduğumuz için çok mutluyum.

AKŞENER: MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN

Akşener'in açıklamalarından satır başları:

Biz yerel seçimlere gidiyoruz. Ama izliyoruz ki sanki savaşa gidiyoruz.Türkiye'nin konumu itibariyle elbette iktidar ve muhalefetin son derece dikkatli olması gerektiğini defalarca belirttik. Biz yerel seçime gidiyoruz. Muhtar seçeceğiz, ilçe, il ve büyükşehir belediye başkanları seçeceğiz.

Biz bugüne kadar Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu sisteme hakaret eden ve taciz eden bir ifade kullanamadık. Ama diğer taraftaki iki siyasi partinin liderlerinin hakaret etmesi, taciz etmesi gerçekten utanç vericidir. Bütün bunlara rağmen huzurun ve kardeşliğin tarafıyız. Biz bu düşmanca dili dikkate almayacağız. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bu iş birliğinin milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

ETİMESGUT VE BODRUM'DA KRİZ ÇÖZÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre iki parti arasında tartışma konusu olan Etimesgut ve Bodrum’da her iki parti kendi adayını çıkarma kararı aldı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Allah'ın izniyle Yuce TÜRK Milleti Şımarık ihaleci kesesini dolduran hirsizlara ders verecek! Ankarada Türkmen beyi Mansur Yavaş varken hiç bir TÜRK evladi kayseriyi persilvanyaya tasiyan fetocu hirsiza oy veremez veriyorsa ya KANI bozuk ya soyu bozuktur! Ne Mutlu Türküm Diyene!
Tabi.. İyi partiye her istediği verildi..Bu ittifaka oy moy yok..
Allah zillet e dusurmesin
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