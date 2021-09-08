CHP ve İYİ Parti arasındaki adaylık tartışması Millet İttifakı'nda kırılma yaratır mı?

Geçen hafta "Millet İttifakı olarak birden fazla adayımız olabilir" diyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adaylığına açık kapı bırakmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Tekil konuşuyor, vaatleri ortaklaşa kararlaştırıp açıklamalıyız" eleştirisi, son gelişmelerin ittifak ortakları arasında bir kırılmaya yol açıp açmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

Paçacı'nın açıklamaları konusunda CHP kurmayları, "Amacını aşan bir açıklama, ittifak ortağı olsak da, programımız ayrı, ayrı partileriz, elbette her lider partisinin vaadlerini kamuoyuna açıklar" değerlendirmesini yapıyor. Parti kurmayları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile liderleri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki diyaloğun sürdüğü ve bir sorun olmadığı görüşünü dile getiriyorlar.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceği uzun süredir tartışma konusu. Meral Akşener, ortak adayla seçime gidilmesi ve Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) de kendi adayını çıkarması görüşünü uzun süredir seslendiriyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adayının ittifak ortaklarıyla belirleneceğini belirtmesine karşın, 1 Eylül'de FOX TV'de katıldığı "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programında "Bizim adayımızı ittifak belirleyecek, birden fazla adayımız olabilir" demiş, Akşener ise bu konuda net bir yorum yapmamıştı.

Siyasi kulislerde bir süredir Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusundaki açıklamalarının İYİ Parti'de rahatsızlık yarattığı konuşuluyor. Parti kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istemesinin normal olduğu, her genel başkanın da buna hakkı bulunduğu ancak son dönemde ittifak ortaklarına sormadan "iktidarları dönemine ilişkin vaatlerde" bulunmasına dönük eleştiriler dile getiriliyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın, Habertürk'ten gazeteci Muharrem Sarıkaya'ya yaptığı, "Çok tekil söylemlerde bulunuyor. İttifak halindeysek, bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız. Madem birlikte hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?" açıklamaları da bu rahatsızlığın yansıması olarak yorumlanıyor.

CHP: Ayrı partileriz

Paçacı'nın sözleri CHP'de "amacını aşmış bir açıklama" olarak olarak değerlendiriliyor. İttifak ortağı olunsa da ayrı ayrı partiler olduklarını ve her partinin tek başına iktidar hedef bulunmasının doğal olduğuna işaret eden CHP kaynakları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Bizim partimizin bu ülkeyi tek başına yönetmesinin önünde hiçbir engel yoktur" açıklamasını buna örnek gösteriyor.

Cumhurbaşkanı adaylığının her siyasi parti genel başkanının doğal hakkı olduğununa dikkat çeken CHP kaynakları, cumhurbaşkanı adayını belirleme yöntemi ve kim olacağına ittifak ortakları ile karar verileceğini anımsatıyorlar.

CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu ile Akşener'in diyaloğunun sürdüğü ve aralarında adaylık konusunda bir çekişme olmadığına da vurgu yapılıyor.

İYİ Parti'de ittifak hassasiyeti kararı

Öte yandan İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda da ittifakın geleceği konusundaki tartışmalar da ele alındı.

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti'nin ittifak konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiği ve bundan sonra da göstermeye devam edeceğinin vurgulandığı öğrenildi.

İttifakla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, dikkatli bir dil kullanılması ve tartışmaya neden olacak tutumdan kaçınılması, görüşü benimsendi.

Saadet Partisi, Millet İttifakı'ndan kopar mı?

Siyasette bir başka tartışma konusu ise Saadet Partisi'nin (SP) Millet İttifakı'ndan kopup kopmayacağı ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün isteği doğrultusunda AKP ile ittifak yapılıp yapılmayacağı.

Kulislerde, Asiltürk'ün, kendisine yakın bazı isimleri AKP listelerinden aday göstermek istediği konuşuluyor.

Saadet Partisi kaynakları, Asiltürk'ün AKP listelerinden kendine yakın isimleri aday gösterse de, bunun SP'nin adayı olmayacağını, ancak sonuç itibariyle seçmende de bir kırılma yaratacağına işaret ediyorlar.

Parti yönetimi Asiltürk nedeniyle yaşanan hassas durumu da dikkate alarak, şimdiden kendisini herhangi bir ittifakla bağlamıyor.

SP kulislerinde, bu durumun seçim arefesinde görüşülebileceğine dikkat çekiliyor.

Oğuzhan Asiltürk ekibi AKP ile dirsek teması içinde olsa da SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve parti yönetimininin AKP ile ittifak ya da seçim işbirliğine karşı olduğu biliniyor.

Asiltürk'ün parti yönetiminde bir ağırlığının olmadığı savunularak, SP'nin olası seçimde yine muhalefet bloğu ile birlikte hareket etmesinin sürpriz olmayacağı vurgulanıyor.