CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

Ankara adayı konusunda uzlaşmaya varamayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, cumartesi gecesi bir araya geldi. Parti ofisi dışında bir araya gelen liderlerin gündeminde Mansur Yavaş vardı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, CHP Lideri gösterecekleri adayın, İYİ Parti tarafından desteklenmesini istedi. İYİ Parti ise bazı iller karşılığında Ankara’da aday gösterme konusunda ısrarcı olmadı. Meral Akşener “Eğer Ankara bizde kalacaksa adayımız Mansur Yavaş olacak. Ankara CHP’de kalacaksa tavsiyemiz Yavaş’ı aday göstermeniz.” dedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN GECE YARISI MESAJI

Öte yandan gece yarısı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

Yavaş sosyal medya hesabından, “Bu saat itibarıyla ittifak görüşmeleri henüz sonuçlanmamıştır. Saygı ile duyururum” ifadelerini paylaştı.



