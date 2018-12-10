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CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

SEÇİM HABERLERİ  | 10.12.2018 10:19 | Son Güncelleme

İYİ Parti ve CHP liderleri cumartesi gecesi sürpriz bir toplantı gerçekleştirdi. Ankara, Mersin, Balıkesir dahil 11 belediye masaya yatırıldı. Kılıçdaroğlu-Akşener zirvesinde Mansur Yavaş ismi netleşti.

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

Ankara adayı konusunda uzlaşmaya varamayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, cumartesi gecesi bir araya geldi. Parti ofisi dışında bir araya gelen liderlerin gündeminde Mansur Yavaş vardı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, CHP Lideri gösterecekleri adayın, İYİ Parti tarafından desteklenmesini istedi. İYİ Parti ise bazı iller karşılığında Ankara’da aday gösterme konusunda ısrarcı olmadı. Meral Akşener “Eğer Ankara bizde kalacaksa adayımız Mansur Yavaş olacak. Ankara CHP’de kalacaksa tavsiyemiz Yavaş’ı aday göstermeniz.” dedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN GECE YARISI MESAJI

Öte yandan gece yarısı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

Yavaş sosyal medya hesabından, “Bu saat itibarıyla ittifak görüşmeleri henüz sonuçlanmamıştır. Saygı ile duyururum” ifadelerini paylaştı.

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