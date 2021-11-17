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CHP ve İYİ Parti'nin erken seçim çağrısına AK Parti'den ilk yanıt

17.11.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti. İki lider toplantının ardından erken seçim çağrısında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in açıklamasından sonra AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan yanıt geldi.

CHP ve İYİ Parti'nin erken seçim çağrısına AK Parti'den ilk yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gerçekleştirdiği sürpriz görüşmenin ardından açıklamalarda bulunmuştu. İki lider toplantı sonrası erken seçim çağrısı yapmıştı.

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"BİR AN ÖNCE TÜRKİYE'NİN SEÇİME GİTMESİ GEREKİYOR"

Kılıçdaroğlu açıklamasında "Yönetemediğinizi biliyoruz. Merkez Bankasının ya müdürü ol çık açıklama yap, ya da müdahale etmeyi doğru bulmuyorum diyorsan müdahale etme. Koskoca bir kurum dünyada itibarsızlaştırıldı. Kendisine açık ve net çağrıda bulunuyorum yönetemiyorsun milletin sırtına daha fazla yük yükleme. Bir an önce Türkiye'nin seçime gitmesi gerekiyor. Bir zam yağmurudur geliyor. Gidişattan duyduğumuz endişeleri paylaştık. Merkez Bankasının itibarını sıfırladılar. Türkiye'nin de itibarını sıfırladılar." ifadelerini kullanmıştı.

"TÜRKİYE'NİN ERKEN SEÇİM GİBİ BİR GÜNDEMİ YOK"

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in açıklamalarının ardından "erken seçim" çağrısına ilk yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Türkiye'nin erken seçim gündeminin olmadığını ifade eden Turan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i etiketlediği gönderide şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin #ErkenSeçim gibi bir gündemi yok. Seçimler zamanında yapılacaktır! Türkiye, size rağmen, önündeki tüm engelleri aşma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP İYİ Parti
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