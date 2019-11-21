CHP ve İyi Parti’de “Saray ve AKP’yle İttifak” Gerilimi

Türkiye’de muhalefet cephesinde CHP ve İyi Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’yle işbirliği yapıldığı, yapılabileceğine ilişkin iddialar nedeniyle sıkıntılar yaşıyor. CHP içerisinde “Cumhurbaşkanlığı Sarayı destekli genel başkan adayı” tartışması, Sözcü gazetesinde Rahmi Turan’ın köşe yazısında ortaya attığı iddiayla başladı. Turan, dünkü köşe yazısında isim açıklamaksızın Erdoğan’ın Saray’da 9 Kasım günü görüştüğü bir CHP’liye “Türkiye'nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir. Düşün, karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum!” dediğini öne sürdü. Turan, bugünkü açıklamasıyla o CHP’li ismi bildiğini ancak açıklayamayacağını da savundu. Ancak CHP içerisinden genel başkanlık konusunda Erdoğan ile müzakere yapıldığı iddiası, Ankara siyasetini karıştırdı. Sosyal medyada hedef gösterilmeleri üzerine bazı CHP’li isimler açıklamalarda bulundu. CHP’nin 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi adayı Muharrem İnce, konuya tepki gösterdi. İnce, Twitter aracılığıyla “Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın yazısında isim vermeden belirttiği kişi ortaya çıkmalıdır. Çıkmıyorsa Saray kapılarında CHP Genel Başkanlığı kovalayan o ismi Rahmi Turan açıklamalıdır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de, Twitter’da “Bir CHP milletvekilinin Genel Başkanından habersiz ve gizli bir şekilde Cumhurbaşkanını ziyaret etmesi her ne sebeple olursa olsun çok adi ve alçaltıcı bir durumdur Ve ayrıca hayatımın hiç bir döneminde CHP Genel Başkanı olmak gibi bir niyet veya talebim olmamıştır” mesajıyla tepkisini paylaştı. Kılıçdaroğlu: “Şaşırmadım, doğrudur” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sabah köşe yazısındaki o iddiayı doğrulayan açıklamalarda bulundu. Ancak konuya ilişkin Erdoğan’dan açıklama yapmasını talep eden Kılıçdaroğlu, “Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur. ‘CHP'yi nasıl dağıtırız’ diye çalışan ekipleri var. Arkadaşlarıma, partililere söyledim. Adamlar tutuldu, paralar verildi. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. Akıl var, mantık var. Başka işin mi gücün mü yok? Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit noktasındaki isimleri devreye soktuğunu biliyorum. Okuduğumda 'doğrudur' dedim. İsim vermek istemiyorum. Erdoğan desin ki ‘Yok efendim böyle bir şey. Ben kimseyle görüşmedim, kimseyi davet etmedim. Kimse de gelmedi ve kimseyle bu konuyu hiç konuşmadım.’ Niye demiyor? Buradan Erdoğan’a açık ve net soruyorum: Bu haber doğru mudur, yanlış mıdır? Herkes konuşuyor, sadece susan Erdoğan. Erdoğan konuşmayabilir, ama bu konuda konuşacak yetkililer var, onlara talimat verir” diye konuştu.

Altun: “Tamamen hayal ürünü” Kılıçdaroğlu’nun açıklama talep ettiği iddiaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama yaptı. Altun, iddia için “Tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir. Yaklaşık 43 yıllık siyasi hayatında Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir siyasi partinin dizayn edilmesine yönelik adım atması ya da iç işlerine müdahale etmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Bunu da en iyi hakem olan milletimiz çok iyi bilmektedir” ifadesini kullandı. İyi Parti de “koalisyon” iddiasıyla çalkalanıyor İyi Parti’de de Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın dünkü açıklamalarıyla birlikte sıkıntı gözlemleniyor. Türkkan, dün İyi Parti Bursa İl Başkanlığı’ndaki toplantıda bir soru üzerine, AKP’yle “parlamenter sisteme dönüş” gibi şartlarla koalisyon hükümeti kurabileceklerini ifade etti. Türkkan, “Seçim tarihi 2020 sonunu geçmeyecek, bu bir. İki, parlamenter sisteme hemen döneceğiz. Varsa öyle bir teklifleri hemen getirsinler. Bir de öyle MHP gibi otopark, büfe alıp da koalisyon olmaz. En az 5-6 tane sağlam Bakanlık isteriz” şartlarıyla AKP’yle ortak olabileceklerini söyledi. Türkkan, İyi Parti’nin seçmen yapısı itibariyle AKP’ye karşı olduğunu ve böyle bir maceraya girilemeyeceğini ancak ifade ettiği şartlar ile parti olarak fedakarlık yapabileceklerini dile getirdi.