CHP ve İYİ Parti’den Bodrum Belediye Başkan adaylığına ’özel model’ iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Bodrum Belediye Başkan Adayı olarak İYİ Parti Başkan Adayı Mehmet Tosun’u göstereceği iddiası, Bodrum’da tartışmalara yol açtı. Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet Tosun, "Şahsımla ilgili bir kariyer mücadelesinde değilim. Birkaç güne sürecin netleşeceğini tahmin ediyorum. Her şey güzel olacak" dedi.

Ulusal bir gazetede çıkan "CHP-İYİ Parti’den Bodrum’a özel model" balıklı köşe yazısında İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun’un CHP çatısı altında ortak aday olarak gösterileceği iddiasının, daha sonra çeşitli ulusal basın kuruluşları ve televizyon programlarında dile getirilmesi ilçede büyük yankı buldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, geçtiğimiz perşembe gününden beri İYİ Parti’nin Mahalli İdareler Başkanlığı tarafından 2019 yerel seçimleri "İYİ Belediyecilik Vizyonu" çalışmalarını sonlandırmak üzere Ankara’da olduğunu belirterek, "Malumunuz halihazırda İYİ Parti’nin Bodrum Belediye Başkan adayıyım. Hepimizin bildiği gibi İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir süredir devam eden ittifak görüşmelerinde Bodrum özellikle üzerinde çok tartışılan bir yer oldu. Bunun iki parti açısından da haklı sebepleri var. CHP’nin Genel Seçimlerde 1. parti olduğu bir ilçede belediye başkanlığından vazgeçmek istememesi anlayışla karşılanabilir. Öte yandan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendinin şahsımla ilgili teveccüh ve güveni ile yapılan neredeyse tüm anketlerde adımızın ön plana çıkması, iki parti genel başkan yardımcılarını farklı formüller üzerinde çalışmaya itmiş olabilir. Şahsen benim dünden beri basında yer alan haberler ile ilgili net bir bilgim yok. Çalışmaların sona geldiğini duyuyoruz ancak şuan itibariyle şahsıma deklare edilmiş bir sonuç yok. Açık söyleyeyim, bizim derdimiz tasamız Bodrum’un belediyecilik ile ilgili kangren haline gelmiş sorunlarını çözecek imkanı yakalamaktır. Yoksa şahsımızla ilgili bir kariyer mücadelesinde değiliz. Birkaç güne sürecin netleşeceğini tahmin ediyorum. Her şey güzel olacak" dedi.

Mehmet Tosun, bu hafta içerisinde Ankara’daki çalışmalarını tamamlayarak Bodrum’a dönecek.

