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CHP ve İYİ Parti'den 'il tanıtım günleri' düzenleme yetkisinin belediyelerden alınmasına tepki

04.01.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP ve İYİ Parti, İçişleri Bakanlığı'nın "il tanıtım günleri" düzenleme yetkisini belediyelerden alarak valiliklere vermesine tepki gösterdi.

CHP ve İYİ Parti'den 'il tanıtım günleri' düzenleme yetkisinin belediyelerden alınmasına tepki

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, "Klasik engellemelerden birisidir bu" dedi.İçişleri Bakanlığı, İBB'nin yaptığı düzenlemelerle öne çıkan il tanıtım günlerini yapma yetkisini belediyelerden alarak valiliklere verdi. Karar, muhalefetteki CHP ve İYİ Parti'nin tepkisine yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, "Sivil toplum kuruluşları ile İBB'nin arasının iyi olmasını istemiyorlar. Klasik engellemelerden birisidir bu" dedi. İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da "İBB, çoklu denetim merkezi tarafından baskı altına alınmaya çalışılıyor" değerlendirmesini yaptı.

CHP'nin İBB Meclisi Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, il tanıtım günlerinin AKP'nin İBB yönetiminde olduğu dönemde de yapılan bir etkinlik olduğunu belirterek "Ne oldu da bir günde bu etkinliği valiliğin yapmasına karar verildi? Ben, bu durumu şöyle yorumluyorum: İBB ile sivil toplum kuruluşlarının arasının iyi olması istenilmiyor. Söylediğim gibi; klasik engellemelerden birisidir bu" dedi.

İYİ Parti'nin İBB Meclisi Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da karara tepki göstererek şunları söyledi:

"Alınan bu karar, engellemelerden bir tanesi. İl tanıtım günleri genellikle Yenikapı ve Maltepe'de bulunan etkinlik alanlarında yapılıyordu. İBB, çoklu denetim merkezi tarafından baskı altına alınmaya çalışılıyor. Bunlar aslında gündemi değiştirme çabalarıdır. Ne yaptıklarını anlamak mümkün değil. Uzun yıllardır bu etkinlikler İBB tarafından yapılıyordu, bir günde bu işin valilik tarafından yapılması istendi. Ne yaptıklarını anlamak gerçekten mümkün değil."

İçişleri Bakanlığı: Dağınıklık ve kaynak israfına yol açıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından valiliklere gönderilen yazıda, son dönemlerde valilikler ve il kültür ve turizm müdürlükleriyle irtibata geçilmeden ilin genelini ilgilendirecek il tanıtım günlerinin yapıldığı belirtilirken bu durumun dağınıklığa ve kaynak israfına yol açtığı savunuldu.

Yazıda, "Çalışmaların tüm aşamalarında artık valiliklerden izin alınacak, gerekli şartları taşımayan hiçbir etkinliğe müsaade edilmeyecek" denildi.

İBB uzun süredir, il tanıtım günleri düzenliyordu. Bu çerçevede de birçok ilin tanıtım günlerine ev sahipliği yapmıştı.

İBB teftişi içim 8 müfettiş görevlendirildi

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İBB için 8 müfettiş görevlendirdiklerini belirtti. Çataklı, bunlardan birinin AKP'den milletvekili adayı olduğunu doğruladı. İçişleri Bakanlığı 26 Aralık’ta İBB’de çalışan 557 kişinin terör örgütleriyle irtibatlı/iltisaklı olduğuna yönelik ihbar, şikayet ve tespitlerin olduğunu duyurmuş ve teftiş başlatıldığını açıklamıştı.

ANKA/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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