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"CHP ve İYİ Parti'nin bütün yöneticileri İstanbul'da"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 19:39 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Ekrem İmamoğlu'nu yeniden, bu defa daha farklı, sandıkları patlatarak seçeceğiz. Millet İttifakı'nın iki partisi CHP ve İYİ Parti'nin bütün yöneticileri İstanbul'da. Her bir sokağa girilip, her bir apartman zili çalınıyor. Her bir esnafla el sıkışılıyor. Ekrem İmamoğlu'na, ben dahil hepimiz oy istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ekrem İmamoğlu'nu yeniden, bu defa daha farklı, sandıkları patlatarak seçeceğiz. Millet İttifakı'nın iki partisi CHP ve İYİ Parti'nin bütün yöneticileri İstanbul'da. Her bir sokağa girilip, her bir apartman zili çalınıyor. Her bir esnafla el sıkışılıyor. Ekrem İmamoğlu'na, ben dahil hepimiz oy istiyoruz." dedi.

Silivri'de İYİ Parti seçim çadırını ziyaret eden Akşener, seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Akşener, şöyle konuştu:

"31 Mart'ta seçimlere gittik, yerel seçimlerdi. Her bir seçim bölgesinde seçim çevresinde hep bir şey söyledim. 'Millet İttifakı adayları vardı, Cumhur İttifakı ve başka siyasi partilerin adayları vardı. Her ilçemiz ve beldemizde bir tek şey söyledim. Bütün adaylara başarılar diledik, döndüm dedim ki: 'Ne olur birbirinize düşmeyin, birbirinizle kavgalı hale dönmeyin, arkadaşlık dostluk ve akrabalık ilişkinizi bozmayın, adayların hizmet anlayışı ve projelerine bakıp oy verin. 'Eğer benim ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı olmamış olsaydı Cumhur İttifakı'nın yöneticisi olan iki genel başkanın söylemleri ile biz de benzer söylemlerle devam etseydik 'Allah Allah' sesleriyle savaşa girerdik. Halbuki alt tarafı bir yerel seçimdi. Bu çerçeve içinde gerilimi azaltıp, kavgayı gürültüyü engelleyerek, birbirimizle kardeşlik hukukumuzun devamını sağlamaya çalışarak, bir seçim geçirdik. Seçmenimiz gereğini yaptı."

Meral Akşener, 23 Haziran'da yapılacak seçimlere de değinerek, şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu'nu yeniden, bu defa daha farklı, sandıkları patlatarak seçeceğiz. Millet İttifakı'nın iki partisi CHP ve İYİ Parti'nin bütün yöneticileri İstanbul'da. Her bir sokağa girilip, her bir apartman zili çalınıyor. Her bir esnafla el sıkışılıyor. Ekrem İmamoğlu'na, ben dahil hepimiz oy istiyoruz. AK Parti'nin en güçlü olduğu ilçelere gittim, esnafın elini sıktım ve gördüğüm şey şudur. AK Parti'ye, MHP'ye oy veren kardeşlerim de kendi iradelerinin gasbı gibi gördüklerinden, sandığın tekmelendiğine inandıklarından, bu seçimde esnaflardan duyduğumu söylüyorum: 'Geçen seçim Cumhur İttifakı'na oy verdim, bu seçim Ekrem İmamoğlu'na' diyorlar. Hakikaten arayı açarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçeceksiniz. İnşallah 23 Haziran'da bu tescillenecek."

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İYİ parti Meral Akşener Silivri

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