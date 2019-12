CHP Ve İyi Parti’nin Libya Tavrı Değişmedi

Kulislere yansıyan bilgiler itibariyle CHP ve İyi Parti’nin tavrında değişiklik beklenmemekte. Çünkü muhalefet, Libya’da olası bir sıcak çatışmada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yaşayacağı can kayıplarında sorumluluk sahibi olmayı istemediği gibi Türkiye’nin burada savaşan taraflardan birisinde yer almasına karşı çıkıyor.

Libya için Irak ve Suriye gibi tezkere hazırlanması ve bunun TBMM’nin onayından geçirilecek olması da “sıcak çatışma olabileceği” delili kabul ediliyor. Çünkü eğer sadece askeri işbirliği bağlamında TSK’nın söz konusu ülkeye personel göndermesi gerçekleşecek olsa bunun için tezkere gerekli değil. Katar örneğinde olduğu gibi bu ikili anlaşmalar çerçevesince eğitim başta olmak üzere diğer gerekçeler ile yapılıyor. Dolayısıyla Libya için tezkere hazırlanması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buraya “muharip güç” niteliğinde Türk askeri göndermeyi planlaması olarak görülüyor.

Libya tezkeresinde gerekçeler nasıl sıralandı?

Tezkerede, Libya’ya asker gönderilmesi gerekçesiyle birlikte şunlar ifade edildi:

“Bu mülahazalar ışığında Türkiye’nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almak, Libya’daki gayri meşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye’nin Libya’daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek, kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından talep edilen desteği sağlamak, bu süreç sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ilerine güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı’nca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanı’nın belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92’nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.”