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CHP ve İYİ Parti’nin tam kanunsuz iddiaları YSK’nın masasında

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), CHP ve İYİ Parti’nin tam kanunsuzlukla İstanbul seçimlerinin tamamının iptaline yönelik başvurusunu bugün karara bağlaması bekleniyor.YSK, geçtiğimiz haftalarda AK Parti ve MHP’nin İstanbul için olağanüstü itirazlarına yönelik başvurusunu neticelendirmiş ve büyükşehir belediyesi seçiminin yenilenmesine karar vermişti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), CHP ve İYİ Parti’nin tam kanunsuzlukla İstanbul seçimlerinin tamamının iptaline yönelik başvurusunu bugün karara bağlaması bekleniyor.
YSK, geçtiğimiz haftalarda AK Parti ve MHP’nin İstanbul için olağanüstü itirazlarına yönelik başvurusunu neticelendirmiş ve büyükşehir belediyesi seçiminin yenilenmesine karar vermişti. Seçim tarihini de 23 Haziran 2019 olarak belirlemişti. Millet ittifakının içinde bulunan CHP ve İYİ Parti ise tam kanunsuzluk iddiasıyla yeni bir dilekçe verdi. Dilekçede, “Mademki sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlük nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptal ediliyor, o zaman aynı usulle teşkil edilen sandık kurullarının görev yaptığı 24 Haziran seçimleri de iptal edilmeli” görüşü ileri sürüldü. Böylece; 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mazbatasının iptalinin ve İstanbul’da gerçekleşen 39 ilçedeki tüm seçimlerin iptal edilmesine dair başvuru YSK’ya bildirildi. Kurulun bugün toplanarak millet ittifakı partilerinin bu başvurularını karara bağlaması bekleniyor. Toplantının kurul üyelerinin gelmesiyle saat 14.00’te başlayacağı ifade ediliyor.

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