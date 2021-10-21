CHP ve İyi Parti’nin Yakın Gelecek Stratejisi Ne Olacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, son buluşmasıyla birlikte muhalefet cephesi, ekonomi ağırlıklı sorunları tartışmak, gündemi belirleme avantajını korumak ve Cumhur İttifakı’na, karşı hamle yaptırabilecek malzeme vermemeyi öngörüyor.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, Millet İttifakı bileşenleri olarak muhalefet cephesinde birliktelik oluşturan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin yanı sıra AKP’den ayrılıklarla kurulmuş olan DEVA Partisi ile Gelecek Partisi’nin katılımıyla, parlamenter sistem için müzakereler konusunu ele aldı. Kılıçdaroğlu ve Akşener, kurmaylarıyla birlikte parlamenter sisteme geçiş sürecine ilişkin ilkeleri belirlemek üzere altı siyasi parti arasında yürütülen müzakereleri değerlendirdi. Müzakereyi yürüten hukukçu parti yöneticilerince ortak metin hazırlanacağı ve bunun liderlere, Aralık ayında sunulacağını açıklayan Kılıçdaroğlu ve Akşener’in, sürece ilişkin detaylı madde yazımı yapılması gerektiği uyarısında bulunduğu öğrenildi.

Bu süreçte altı siyasi parti arasında herhangi bir yol kazasına veya yanlış anlamaya yol açacak bir gelişme olmaması gerektiği görüşündeki Kılıçdaroğlu ve Akşener, parlamenter sisteme dair ana hatlarıyla “ilkeler” üzerinde uzlaşma sağlanması ve “ilkeleri içerek ortak metin hazırlanması” gerektiğinde uzlaştı. Bu çerçevede, anayasa veya yasa maddeleri şeklinde herhangi bir anlaşmazlığa neden olacak detayları yazma girişiminde bulunulmaması gerektiği görüşü de ön plana çıktı.

Ankara kulislerine yansıyan bilgiler itibariyle Kılıçdaroğlu ve Akşener’in, “AKP’nin oylarında erime yaşandığı ve Cumhur İttifakı ortağı MHP’yle birlikte bu oy kaybını durduracak argümanlar sunamayacağı” görüşünü paylaştığı öğrenildi. Ekonomik sorunlara da çözüm üretemediği vurgulanan AKP ve ortağı MHP’nin, “oy kaybı sürecinde muhalefet partilerindeki oy artışını önlemeye yönelik söylemlerini sürdüreceği” görüşü ön plana çıktı.

Basın toplantısında Kılıçdaroğlu’nun “Millet İttifakı’nı bozacak acaba ne yapabiliriz böyle bir arayışın Cumhur İttifakı’nda olduğunu biliyorum” şeklinde açıkladığı üzere basına kapalı bölümde de AKP’nin kendi oy kaybını örtmek için muhalefet partilerinde açık arayacağı konuşuldu.

“Hata yapılmamalı”

İyi Parti Lideri Akşener’in “hata yapılmamalı” uyarısıyla AKP’nin, muhalefet ittifakını hedef alabileceği, dolayısıyla bu tarz söylemlere zemin oluşturabilecek açıklamalar veya eylemler olmaması gerektiği görüşünü aktardığı ifade edildi.

İki lider ayrıca “gündem belirleme avantajını korumak” gerektiğine vurgu yaptı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener’in liderliğinde CHP ve İyi Parti buluşmasında, halkın en önemli gündem maddesinin ekonomi olduğu konusunda mutabakat olduğu ve halkın sorunlarına odaklanmaya devam edilmesinde görüş birliği olduğu da dile getirildi.

Öte yandan TBMM çatısı altında altı muhalefet partisi adına CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ile Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya dördüncü toplantıda parlamenter sistem çalışmasını 18 Ekim günü sürdürmüştü.

