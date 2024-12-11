CHP ve MHP 'Kayyum' meselesi için TBMM'de görüştü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın kayyum atamalarının önüne geçmek için Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nun ele alınması gerektiği açıklaması ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Yıldız’ın açıklamalarını olumlu değerlendirmesinin ardından, CHP ve MHP heyetleri bir araya geldi.

TBMM'DE GÖRÜŞTÜLER

CHP MYK, 10 siyasi partinin ortak imzasıyla kayyum uygulamasına karşı hazırlanan yasa teklifi için CHP Grup Başkanvekillerinin ve TBMM Anayasa Komisyonu üyelerinin, MHP’den randevu talep etmesini kararlaştırmış ve MHP'den de bu talebe olumlu yanıt gelmişti.

İki parti arasındaki beklenen görüşme, bugün gerçekleşti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, saat 13.30'da TBMM'de, CHP grubunun da bulunduğu koridorda olan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı odasında ziyaret etti.

Erkan Akçay ve Levent Bülbül tarafından kapıda karşılanan CHP heyeti, daha sonra Akçay'ın odasına geçti. Görüşme basına kapalı yapıldı.

"KAPSAMLI DEĞİŞİKLİĞE İHTİYAÇ VAR"

Zirvenin ardından iki partiden kısa açıklamalar geldi. MHP adına konuşan Erkan Akçay, "Başkanvekili sayın Ali Mahir Başarır Bey ve Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi hanımefendi ziyaretlerini gerçekleştirdi. Biz de MHP olarak misafir etmekten fevkalade memnun olduk" diyerek, şöyle devam etti:

"Görüşmelerimizi yaptık, oldukça verimli bir diyalog olduğunu düşünüyoruz. MHP olarak da ülkemizin bütün meselelerini uzlaşmayla, sağduyu içerisinde çözülmesi gerektiğini ve gayretlerimizin bu yönde olacağını ifade ettik. CHP’nin kanun teklifleri özelinde ifade edecek olursak, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de yapmış olduğu basın toplantısında ifade ettiği gibi, öncelikle bir anayasa değişikliği çerçevesi içinde ve Siyasi Partiler Kanunu kapsamında siyasi etik kanununun çıkarılmasıyla birlikte, topyekün ve kapsamlı bir değişikliğe ihtiyacımız olduğunu, TBMM’de bütün parti gruplarıyla birlikte gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz."

"DESTEK VERİRLERSE MUTLU OLURUZ"

CHP'li Ali Mahir Başarır ise şunları kaydetti:

"Biz de bugün CHP Grubu olarak ziyaret ettik. Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir belediye başkanının alınabilmesi için kesin hükmün olması, kayyım atandığı takdirde de halkın seçtiği bir meclis üyesinin başkan seçilmesinin adil olduğunu söyledik. Değerlendirecekler kendi kurullarında. Destek verirlerse mutlu oluruz. Umarım Meclis’in ortak iradesiyle bu uygulamaya son veririz."

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanmasıyla başlayan daha sonraki kayyum atamalarıyla alevlenen tartışmalar sürecinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, belediyelere kayyum atanması tartışmalarına değinerek, “Tutuklamalar ya da son uygulamalarla kayyum atamalarının önüne geçmek için biz, Seçim Kanunu’nu, Siyasi Partiler Kanunu'nu yeniden ele alıp soğukkanlılıkla, suçsuzluk karinesini unutmadan bu işi tartışmak zorundayız. Onun için de bu kanunlara ihtiyaç vardır" açıklamasında bulunmuştu.

Feti Yıldız daha sonra da X hesabından, "Kayyum atamaları ve Milletvekili yargılamalarıyla ilgili tartışmaların devam etmemesi için, Belediye Başkanı ve Milletvekili adayı olma kriterlerinin yeniden belirlenmesi şarttır. Terör suçlarında, kuvvetli suç şüphesi ve somut delil ile açılan kamu davasının aday olmaya engel olup olmaması soğukkanlı şekilde tartışılabilir…(suçsuzluk karinesi unutulmadan) Her durumda; Yeni bir Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yapmanın zamanı gelmiştir" açıklamasında bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın açıklamalarına olumlu yanıt vererek, "MHP'nin o yaklaşımını kıymetlendirdiğimi ve dikkatle takip edeceğimizi, bu hafta içinde de kendileriyle temas kuracağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. MHP’ye de diyoruz ki, bu sefer bu değerlendirme samimi ise ve eğer ittifak ortağınızın her yaptığına bugüne kadar verdiğiniz kayıtsız ve meclis tarihi için takdire şayan desteğe, bu sefer iktidar partisinden bir seferlik istediğiniz bu yaklaşıma destek bulabilirseniz, Türkiye’yi büyük bir ayıptan demokrasimizi büyük bir cendereden kurtarmış olursunuz" ifadelerini kullanmıştı.