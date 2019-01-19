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CHP, Yalova'da 'başkan' adaylarını tanıttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2019 19:43 | Son Güncelleme

YALOVA’da, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantı ile ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

CHP, Yalova'da 'başkan' adaylarını tanıttı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantı ile ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı. Adayların tanıtımı için Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde tanıtım toplantısı düzenlendi. Çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda Yalova Belediye başkan adayının yanı sıra 5 ilçe ve 8 beldenin belediye başkan adayı tanıtıldı.
Aday tanıtım toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ile başkan adayları ve partililer katıldı. Burada konuşma yapan CHP İl Başkanı Nur Koçak, "Biz sosyal demokratlar, her kuruşun hesabını milletimize vermeyi onurlu bir görev biliriz. Seçilen başkanlar, harcadığı her kuruşun hesabını mutlaka vereceklerdir. Hiç kimseyi ama hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. İnsanımızın sorunu varsa o sorunları çözmek seçilen başkanımızın boynunun borcu olacaktır. Hepsi bir birinden değerli aday arkadaşlarımın, yönetimlerimizin, kadın ve gençlik kollarımızın siz değerli yol arkadaşlarımın gayreti ile Mart’ın sonu bahar olacak diyorum. Gün, Türkiye ve Yalova sevdasını yüreğinde taşıyanların birlik, beraberlik, dayanışma ve bir birimize kenetlenme günüdür. Gün, sosyal demokrat belediyeciliği tüm Türkiye’de ve Yalova’da göreve getirme ve AKP iktidarına son verme günüdür. Gün, Mart’ın sonunu bahar yapma günüdür. Altınova’dan Armutlu’ya kadar 14 belediyeyi de alma arzusundayız. Tamamını alacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.
MEVCUT BAŞKAN VEFA SALMAN YENİDEN ADAY
Konuşmanın ardından başkan adayları sahneye davet edildi. Başkan adayları, kısa birer konuşma yaparak kendilerini tanıttı. Yalova’dan mevcut başkan Vefa Salman yeniden Yalova Belediye Başkan adayı olarak sahneye davet edildi. İlçelerde; Çınarcık’ta mevcut başkan Avni Kurt, Armutlu’da Ali Çetinkaya, Altınova’da Yasemin Fazlaca, Çiftlikköy’de Nedim Güler, Termal’de Selçuk Can Uslu başkan adayı olarak gösterildi. Beldelerde ise; Taşköprü Beldesi’nde mevcut başkan Nedret Gülen, Koru Beldesi’nde mevcut başkan Kamil Yaman, Kaytazdere Beldesi’nde mevcut başkan Ali Kangal, Kadıköy Beldesi’nde Taner Ozan, Esenköy Beldesi’nde Hıdır Hanoğlu, Subaşı Beldesi’nde Turan Canbay, Teşvikiye Beldesi’nde Cemil Olcay ve Tavşanlı Beldesi’nde Salim Ay başkan adayı olarak gösterildi.
SALMAN: EKONOMİDE YANGIN VAR
Yalova Belediye Başkanı ve CHP Yalova Belediye Başkan adayı Vefa Salman, "Memleketin durumu hiç iyi değil. Cepler yanıyor. Ekonomide yangın var. Sorun sadece kentleri yönetmek değil. Bu iş önce inanmakla sonra da çalışmakla çözülecek. Atatürk’ün dediği gibi yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var o da çalışkan olmak. Vefa Salman seçimi kazandıktan ertesi gün sonra başladı. Seçim, seçime iki üç ay kala çalışılmıyor. İnsan odaklı çalıştık, yüreklere dokunduk. Bundan sonra da böyle olacak" diye konuştu.

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CHP, Yalova'da 'başkan' adaylarını tanıttıCHP, Yalova'da 'başkan' adaylarını tanıttıCHP, Yalova'da 'başkan' adaylarını tanıttıCHP, Yalova'da 'başkan' adaylarını tanıttı

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