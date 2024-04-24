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CHP'ye iki 'sürpriz' transfer! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Ali Fazıl Kasap'ın parti rozetini Özgür Özel takacak

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.04.2024 11:08
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün Meclis’te bugün yapacağı grup toplantısında partisine yeni katılması beklenen iki milletvekiline rozet takacağı iddia edildi. Hangi isimlerin CHP'ye katılacağıyla ilgili kulisler hareketlenirken; bu isimlerin İYİ Parti'den istifa eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Saadet Grubu’nun düşmemesi için CHP’den ayrılıp bu partiye katılan Ali Fazıl Kasap olduğu belirtildi.

CHP'ye iki 'sürpriz' transfer! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Ali Fazıl Kasap'ın parti rozetini Özgür Özel takacak

31 Mart'taki yerel seçimlerde sandıktan birinci parti olarak çıkan CHP'de 'sürpriz' gelişmeler yaşanıyor. Partisinin Meclis’te kapalı olarak yaptığı grup toplantısında yeni milletvekillerinin aralarına katılabileceğinin sinyalini veren CHP lideri Özgür Özel kulisleri hareketlendirdi.

Özel'in gündem yaratan sözleri sonrası İYİ Parti’den istifa ederek bağımsız kalan bazı vekillerin adı CHP ile anılmaya başlandı.

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ÖZLALE VE KAYALAR CHP'YE Mİ KATILACAK?

Bu kapsamda İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar gibi isimler ileri sürülse de bu isimler doğrulanmadı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bugün CHP’nin Meclis’te yapılacak grup toplantısında partiye iki yeni milletvekili katılacak.

YANIKÖMEROĞLU VE KASAP'A ROZETLERİNİ BUGÜN TAKACAK

BBC Türkçe'de yer alan habere göre ise bu isimler İYİ Parti'den istifa eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Saadet Grubu’nun düşmemesi için CHP’den ayrılıp bu partiye katılan Ali Fazıl Kasap.

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Saadet’e yeni bir milletvekilinin katılımının kesinleşmesiyle Kasap’ın partisine döneceği ifade ediliyor.

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Kasap ve Yanıkömeroğlu’nun CHP’ye geçmesi halinde belediye başkanı seçilen milletvekillerinin gidişiyle 125’e düşen CHP’nin sandalye sayısı 127’ye çıkacak.

Öte yandan yeni vekillere rozetini CHP lideri Özel takacak. CHP’ye ilerleyen günlerde de katılımların olabileceği söyleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Ali Fazıl Kasap CHP
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