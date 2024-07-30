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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paris 2024 açıklaması! 'Macron beni davet etti, gitmekten vazgeçtim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paris 2024 açıklaması! 'Macron beni davet etti, gitmekten vazgeçtim'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
30.07.2024 16:43
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CHP'nin 'Mavi Vatan' ile ilgili açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anavatanımızın ayrılmaz parçası olan Mavi Vatan'ı koruma konusunda en küçük bir geri adım atmayacağız. Bunu böyle bilsinler" dedi. Olimpiyatlarla ilgili konuşan Erdoğan, "Macron beni davet etti, torunum oradaki LGBT görüntüleri gösterdi, gitmekten vazgeçtim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paris 2024 açıklaması! 'Macron beni davet etti, gitmekten vazgeçtim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na konuştu. Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki açılış gösterisi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan "Paris'teki rezil sahne, sadece Katolik alemini sadece Hristiyan dünyasını değil, en az onlar kadar bizi de rencide etti" dedi. Erdoğan, Macron'un Olimpiyatlar için davet ettiğini ama görüntüler sonrasında vazgeçtiğini ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Milletin sandıkta verdiği mesajlara kulak tıkamıyor ve gerekli adımları atıyoruz. Her şeyin farkındayız. Ne kadar sancılı olursa olsun her meseleyi kendi içinde özgürce müzakere eden bir hareketiz. Selden kütük kapmanın telaşında olanları da çok iyi görüyoruz. Bunlara aradıkları fırsatları vermedik, vermeyeceğiz.

Yorulan, yıpranan ve çeşitli sebeplerle görevden affını isteyen arkadaşlarımızı geçen ay değiştirdik. Millete hizmet davasının ateşten gömleğini üstelenen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum.

Bizde her gün yeniden doğarak kendimizi yenileyerek millete dair muhabbetimizi büyüterek yürüyoruz. Biz her işte hayr olduğuna inan bir kadroyuz. Siyasetin dalgalı denizinde gelgitler olabilir. Bunlar geçicidir, asolan milletin gönlünden düşmemektir.

Daha fazla gönül kazanacağız. İyi ve köyü gününde vatandaşımızın yanında olacağız. Kapısı çalınmadık, kalbine dokunulmamış kimse bırakmamak kaydıyla çalışacağız.

Muhalefetin milletin meselelerine nasıl baktığını görüyoruz. Son 22 yılda birkaç istisna hariç milletin gerçek gündemleriyle konumlanamadılar. Biz PKK'nın Suriye uzantılarıyla mücadele ederken CHP'nin milletvekilleri ülke ülke dolaşıyor ve PKK'lıları 'Çiçek çocuklar' diye aklamaya çalışıyordu. Ermenilerin asılsız iddialarını gündeme taşıyan yine bunlardı. Geçtiğimiz hafta DEM'li ortaklarıyla TBMM'de Somali tezkeresine 'hayır' dediler. Filistin direnişine terör yaftası vurmakta gösterdikleri mahareti, İsrail'in katliamlarında gösteremediler.

CHP'YE MAVİ VATAN TEPKİSİ: 'GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

Şimdi aynı basiretsizliği 'Mavi Vatan' konusunda gösterdiler. Birilerine göz kırpıyorlar. Bunun adı sorumsuzluk, şuursuzluk, gaflettir. CHP, milletle ve milletin menfaatleriyle aynı yerde durma duruşunu sergileyemeyecek mi? Sadece milli meselelerde yerli ve milli bir duruş sergilemelerini bekliyoruz. Anavatanımızın ayrılmaz parçası olan Mavi Vatan'ı koruma konusunda en küçük bir geri adım atmayacağız. Bunu böyle bilsinler.

"İSRAİL'İN GİTTİĞİ YOL YOL DEĞİLDİR"

Gazze'de yaklaşık 300 gündür son derece vahşi bir soykırım yaşanıyor. 16 bini çocuk 40 bin Filistinli kardeşimizi kalleşçe şehit etti. 100 bin Filistinli kardeşimiz yaralandı. Küvezdeki bebeklere kurşun sıkacak kadar ileri gittiler. Gıda sırasında bekleyen insanları katledecek kadar alçaldılar. Okulları vuracak kadar alçaldılar. Savaşın bile bir hukuku vardır. İsrail bunu bile yok saydı. Gazze bugün dünyanın en büyük imha kampına dönüşmüştür.

Batılı liderler, bu vahşeti neredeyse 300 gündür uzaktan seyrediyor. Gazzeli 40 bin çocuk ölmemiş gibi eli kanlı katiller Temsilciler Meclisi'nde ağırlanıyor, alkışlanıyor. İslam dünyasın birkaç ülke hariç hiçbir irade gösteremiyor. Müslümanım diyen birisinin böyle bir şeye rıza göstermesi mümkün mü?

BMGK bugün sorumluluk almayacaksa ne zaman alacak? İsrail'in politikalarının tüm bölgeyi tehdit ettiğini görmemiz için daha kaç bin çocuğun ölmesi lazım? Netanyahu yönetiminde İsrail'in gittiği yol yol değildir. Batı'nın sergilediği bu iki yüzlü politikanın sonu sanırım ki çok kötü bitecek.

Hukuk tanımaz İsrail devleti sadece Filistin ve Lübnan için değil, gelinen noktada artık tüm dünya için tehdittir. Asıl niyeti de çok iyi biliyoruz. Ne yapıyorsak böyle bir senaryonun önüne geçmek için yapıyoruz.

OLİMPİYATLAR: 'MACRON DAVET ETTİ, GİTMEKTEN VAZGEÇTİM'

Olimpiyat Oyunlarının açılışında sahnelenen ahlaksızlık karşı karşıya kaldığımız tehdidi gözler önüne serdi. Macron beni davet etti, Torunum oradaki LGBT görüntüleri gösterdi, gitmekten vazgeçtim. olimpiyatlar insan tabiatını bozan sapkınlığa alet edildi. Paris'teki rezil sahne, sadece Katolik alemini sadece Hristiyan dünyasını değil, en az onlar kadar bizi de rencide etti. İlk fırsatta Sayın Papa'yı arayacağım. Hristiyan alemine, tüm Hristiyanlara karşı yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım."

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