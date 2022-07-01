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CHP'ye tazminat davası! Berat Albayrak'ın avukatı açıkladı: "Tamamı bağışlanacak!"

01.07.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin kazandıkları dava konusunda açıklamada bulundu. Göktaş, dava sonucunda tahsil edilecek 60 bin liranın, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına bağışlanacağını ifade etti.

CHP'ye tazminat davası! Berat Albayrak'ın avukatı açıkladı: "Tamamı bağışlanacak!"

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Berat Albayrak adına CHP'ye karşı açılan davayı kazandıklarını belirten Göktaş ana muhalefet partisinin 60 bin lira tazminat ödemeye mahkum olduğunu vurguladı.

Göktaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dava dilekçesinde ve ilgili kurumların kamuoyu nezdinde yapılan açıklamalarında açıkça belirtildiği üzere, Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma ya da buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir. Nitekim bu kadar büyük ve organize bir yalana konu edilen bu iftira, son derece yalın ve gerçek bir ifade ile bertaraf edilmiş ve milletimizin vicdanında her daim mahkum olan CHP, yargı süreci sonunda da yalanlarıyla haksız bulunmuştur."

Göktaş, müvekkili Berat Albayrak'ın görevi bırakmasına karşın yalan ve öfke kusulmaya devam edilmesinin, Albayrak döneminde yapılanların kısa, orta ve uzun vadede Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine büyük katkılar verecek olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Göktaş, paylaşımında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarih boyunca bu millete hizmet etme şiarıyla hareket eden herkes, CHP tarafından yalan ve iftiralara konu edilmiş, bundan sonra da edilmeye devam edecektir. Bu durum, müvekkil Sayın Berat Albayrak'ın görev süresi boyunca da görevini bıraktıktan sonra da duruşuna halel getirmemiştir. Netice itibarıyla bağımsız Türk yargısı tarafından tescillenen ve kesinleşen '128 milyar dolar' yalanı davası kapsamında davalı CHP'den tahsil edilecek 60 bin TL'nin tamamının, CHP ve gizli ittifak ortaklarını rahatsız edeceğini de bilerek, müvekkil Sayın Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına bağışlanacağını kamuoyuna bildiririz."

CHP'ye tazminat davası! Berat Albayrak'ın avukatı açıkladı:

CHP'ye tazminat davası! Berat Albayrak'ın avukatı açıkladı:

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Anahtar Kelimeler:
Berat Albayrak CHP
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