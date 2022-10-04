CHP'ye tepkiler yükselmişti! Terörist Dilşah Ercan polemiğinde Bakan Soylu, sosyal medyadaki videoyu işaret etti: "Bir muhalefet partisi ilk kez istedi"

Mersin'in Tece ilçesinde 26 Eylül'de polisevine 2 terörist saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, 2 terörist de etkisiz hale getirildi. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK'lı Dilşah Ercan olduğu açıklandı. Dilşah Ercan'ın CHP tarafından 2012'DE hazırlanan 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer alması tepkilere yol açtı. Ancak daha sonra Dilşah Ercan'ın hayatta olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sert bir tepki göstererek saldırıyı gerçekleştiren teröristin DNA'sının açıklanmasını istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına sert tepki gösterdi.

"BİR MUHALEFET PARTİSİ İLK KEZ TERÖRİST İÇİN DNA RAPORU İSTEDİ"

Bakan Soylu, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılışı programında konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında terör saldırısına ve CHP'den gelen DNA talebine değinen Soylu, şunları söyledi:

"Dün sosyal medyada bir video dolaştı. Belki de ilk kez kamuoyu bir teröristi bu ölçüde net bir şekilde izledi ve gerçek yüzünü gördü. Bir kadın terörist; silah eğitimi, bomba eğitimi almış, söz konusu eylemin hazırlığında parmağı olan, mecazi anlamda söylemiyorum, doğrudan parmak izi olan, başka eylemler yapacağını da söyleyen bir kadın terörist. Peki o açıklama sonrasında bize neyi tartıştırmaya çalıştırdılar: Eylemi yapan o muydu başkası mı? Devlet yanıldı mı yanılmadı mı? Bir muhalefet partisi ilk kez DNA raporu istedi terörist için."

'PARAMOTORLA 13 SAAT' TARTIŞMASI... KILIÇDAROĞLU: ÖYLE BİR TEKNOLOJİ BİLMİYORUM

Kılıçdaroğlu, dün katıldığı canlı yayında teröristin paramotor ile 13 saat uçarak geldiği açıklamasına da değinerek şöyle konuşmuştu:

"13 saat uçarak gelen bir teknoloji yok bildiğim kadarıyla. O kişinin olmadığı ortaya çıktı. Biz biliyorduk onun olmadığını ama dillendirmedik. Bir süre sonra o bilgi geldi, devletin içinden. Devletimizin kurumlarında hala saygın, ülkesini seven, doğru insanlar var. Terör bir insanlık suçudur; partisi, kimliği, inancı olmaz."

BAKAN SOYLU: UZMAN KESİLMESİNİ BİLDİLER

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine ise şu şekilde yanıt verdi:

"Paramotor o kadar uçar mı diye uzman kesilmesini bildiler. Uçar. Sen bu örgütün nasıl uluslararası lojistik destek aldığını bilmezsen bunu da bilemezsin."



