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CHP'ye verilmiş sahte oy pusulası ele geçirildi

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 14:10 | Son Güncelleme

Ardahan'da CHP'ye verilmiş sahte oy pusulası ele geçirildi.

CHP'ye verilmiş sahte oy pusulası ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Ardahan’da yapılan Mahalli İdareler Seçimi’nde Ardahan İl Merkezi Atatürk Mahallesi Halitpaşa Ortaokulu içerisinde güvenlik görevlilerince; Canberk Yalçın isimli şahsın elinde; CHP kısmında evet yazılı, sahte olduğu belli olan 2 adet oy pusulası fotokopisi görüldü.

Konuyla ilgili olarak merkez ilçe seçim kurulu başkanı ile görüşüldüğü ve konuyla ilgili tutanak tutularak fotokopiler muhafaza altına alınmış tutanağın ilçe seçim kuruluna gönderilmesinin, sağlandığı öğrenildi.

İHA

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