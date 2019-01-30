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CHP yeni belediye başkan adaylarını bugün açıklayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 19:26 | Son Güncelleme

Bugüne kadar aralarında Ankara ve İstanbul’un da bulunduğu toplam 531 belediye başkan adayını belirleyen CHP, bugün yaklaşık 100 belediye başkan adayını daha açıklayacak.CHP’nin yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları sürüyor.

Bugüne kadar aralarında Ankara ve İstanbul’un da bulunduğu toplam 531 belediye başkan adayını belirleyen CHP, bugün yaklaşık 100 belediye başkan adayını daha açıklayacak.
CHP’nin yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları sürüyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplandı. MYK’da belediye başkan adaylarının belirlenmesinin ardından saat 14.00’de Parti Meclisi toplanacak. 12’si büyükşehir, 24’ü de il belediye başkan adayı olmak üzere bugüne kadar 4 ayrı PM toplantısında 531 adayını kamuoyuna açıklayan CHP’de bugün yapılacak MYK ve PM toplantılarında yaklaşık 100 civarında belediye başkan adayının belirlenmesi bekleniyor. Açıklanacak adaylar arasında Bursa ve Mersin adayının da yer alması bekleniyor.
Öte yandan, İzmir Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları ile İstanbul’un ilçe belediye başkan adaylarının bugün yapılacak toplantıda gündeme gelmesi beklenmiyor.

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