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CHP YENİ GENEL BAŞKANI BELLİ OLDU MU? Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Kurultayı'nı kim kazandı? Seçim ikinci tura kaldı!

04.11.2023 19:43 | Son Güncelleme:
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CHP'de yeni genel başkan seçiliyor. 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin yeni genel başkanı olabilmek için yarıştı. Ankara Arena Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayan kurultayda söz isteyen delegelere 5'er dakikalık süre verildi. Kurultay'a damga vuran isim ise Abdullah Şahin oldu. Peki, CHP YENİ GENEL BAŞKANI BELLİ OLDU MU? Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Kurultayı'nı kim kazandı, yeni genel başkan kim oldu? Seçim 2. tura kaldı!

CHP YENİ GENEL BAŞKANI BELLİ OLDU MU? Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Kurultayı'nı kim kazandı? Seçim ikinci tura kaldı!

CHP'nin genel başkanı kim oldu sorusunun yanıtı aranıyor. 38. Olağan Kurultayı düzenlenen CHP'de Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yeni genel başkan olabilmek için yarıştı. Kurultay saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda başladı. 81 ilden bin 367 delege yeni genel başkanı belirlemek için oy kullandı. Saat 23.00 itibarıyla sona eren oy verme işlemi sonucunda seçim ikinci tura kaldı. Oy sayımı sonucunda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. İşte CHP yeni genel başkanı ile ilgili detaylar...

CHP'NİN GENEL BAŞKANI KİM OLDU?

CHP 38. Olağan Kurultayı “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla bugün Ankara’da başladı. 81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçiyor. Aday olabilmek için delegelerin yüzde 5'inin imzasının olması gerektiği kurultayda CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışıyor. Oylamaların sonunda CHP'nin yeni başkanı belli olacak.

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı.

İki aday da 684 oy oranına ulaşamadığından CHP Genel Başkanlığı seçimi 2. tura kaldı.

  1. tur oylama 23.45'te başlayacak ve 01.00'de bitecek. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

  2. GENEL BAŞKAN ADAYLARI

13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Milletvekili Özgür Özel, eski Cumhuriyet başsavcısı İlhan Cihaner (ÇEKİLDİ) ve akademisyen Örsan Kunter Öymen (ÇEKİLDİ) yarışacak. Oylamalar sonucu yeni genel başkan belli olacak.

CHP yeni genel başkanı olabilmek için 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışıyor.

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ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

21 Eylül 1974'te Manisa'da doğdu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Serbest eczacı olarak çalıştı. Manisa Eczacı Odasında sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Veznedarı, Genel Sekreteri ve Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyeliğine seçildi.

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TEB'de Saymanlık ve 2 dönemde Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu'na üyelikleri bulunmaktadır.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Kemal Kılıçdaroğlu 17 Aralık 1948; Nazımiye, Tunceli doğumludur. 2010 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) genel başkanı olmakla birlikte Türkiye'nin ana muhalefet lideridir. 2002-2015 yılları arasında yapılan genel seçimlerde İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girmiştir. Haziran 2015'te İzmir 2. Bölge milletvekili olarak yeniden meclise girmiş, Mayıs 2023'e kadar bu görevini sürdürmüştür.

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