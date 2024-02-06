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  4. CHP yeniden aday göstermişti! Hatay'daki 6 Şubat anma töreninde Lütfü Savaş'a büyük tepki... İstifa sesleri yükseldi

CHP yeniden aday göstermişti! Hatay'daki 6 Şubat anma töreninde Lütfü Savaş'a büyük tepki... İstifa sesleri yükseldi

06.02.2024 06:57 | Son Güncelleme:
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Tam bir yıl önce bugün 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'da felaketin birinci yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törende Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, vatandaşlar tarafından protesto edildi. Savaş'ın CHP tarafından yeniden aday gösterilmesi tartışmalara neden olmuştu.

CHP yeniden aday göstermişti! Hatay'daki 6 Şubat anma töreninde Lütfü Savaş'a büyük tepki... İstifa sesleri yükseldi

Hatay Antakya'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.8 büyüklüğündeki depremin 1. yıl dönümünde, binlerce kişi sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi.

SAAT 04.17'DE HAYAT DURDU

Depremin meydana geldiği saat olan 04:17'de Yunus Emre Parkı'nda bir araya gelen depremzedeler karanfiller bırakarak ve saygı duruşunda bulunarak depremde hayatını kaybedenleri andı.

LÜTFÜ SAVAŞ PROTESTO EDİLDİ

Kentte yaşanan yıkım nedeniyle eleştirilen Belediye Başkanı Lütfü Savaş alanda büyük bir protesto ile karşılandı.

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Depremzedeler Savaş'ı yuhalarken "İstifa" sloganları da attı.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
deprem Lütfü Savaş Hatay
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