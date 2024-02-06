CHP yeniden aday göstermişti! Hatay'daki 6 Şubat anma töreninde Lütfü Savaş'a büyük tepki... İstifa sesleri yükseldi

Hatay Antakya'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.8 büyüklüğündeki depremin 1. yıl dönümünde, binlerce kişi sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi.

SAAT 04.17'DE HAYAT DURDU

Depremin meydana geldiği saat olan 04:17'de Yunus Emre Parkı'nda bir araya gelen depremzedeler karanfiller bırakarak ve saygı duruşunda bulunarak depremde hayatını kaybedenleri andı.

LÜTFÜ SAVAŞ PROTESTO EDİLDİ

Kentte yaşanan yıkım nedeniyle eleştirilen Belediye Başkanı Lütfü Savaş alanda büyük bir protesto ile karşılandı.

Depremzedeler Savaş'ı yuhalarken "İstifa" sloganları da attı.