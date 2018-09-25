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CHP "yerel seçim" çalışmalarına hız verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2018 13:23 | Son Güncelleme

Yerel seçimlere ilişkin yol haritasını belirlemek üzere çalışmalarını hızlandıran CHP'de, yarın Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplanacak - Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, yapılan anketler ve aday çalışmalarıyla ilgili sunumlar yapılacak, partinin "yerel seçim strateji belgesi" üzerinde de çalışılacak - Ankara ve İstanbul üzerinde özel bir çalışma yapan parti, iki büyükşehirin adaylarını da en geç yıl sonuna kadar açıklamayı planlıyor

MEHMET TOSUN - CHP, yerel seçimlere ilişkin yol haritasını belirlemek üzere çalışmalarını hızlandırdı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yarın "yerel seçim" gündemiyle olağanüstü toplanacak.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek toplantıda yerel seçimlere ilişkin yol haritası gözden geçirilecek.

Yapılan anketler ve aday çalışmalarıyla ilgili sunumların yapılacağı toplantıda, partinin "yerel seçim strateji belgesi" üzerinde de çalışılacak.

Partinin, başta büyükşehirler olmak üzere belediye başkanı çıkaramadığı il ve ilçelerdeki durumların masaya yatırılacağı toplantıda, olasılıklar üzerinden değerlendirmeler yapılacak.

Millet İttifakı'na uygun, halkın her kesiminden oy alabilecek adaylar üzerinde çalışan CHP, anket, ön seçim, eğilim yoklaması gibi yöntemlerle adayların belirlenmesini planlıyor.

- Ankara ve İstanbul en geç yıl sonuna

Öte yandan, özellikle büyükşehirleri kazanmayı hedef olarak belirleyen CHP, Ankara ve İstanbul üzerinde yoğunlaştı.

Vatandaşların büyük bir çoğunluğundan oy alacak adaylar üzerinde duran parti, isimler üzerinden özel bir çalışma yapıyor.

Partinin Ankara ve İstanbul adaylarının en geç yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

CHP'nin diğer belediye başkan adaylarını ise gelecek aydan itibaren kamuoyuyla paylaşacağı belirtiliyor.

- Hafta sonu kamp

CHP, TBMM Grubu'nun 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı için ise 27-30 Eylül tarihlerinde Bolu Abant'ta kampa girilecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşması ile başlayacak kampta, çeşitli sunumlar ve milletvekillerinin değerlendirmeleri olacak.

Kampta yerel yerel seçimlere hazırlık da değerlendirilecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamp boyunca milletvekilleriyle bölgelerindeki adaylara ilişkin görüşmeler yapması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Merkez Yönetim Kurulu MYK yerel seçim

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