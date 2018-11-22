CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Önümüz mart, mart sonu da bahar. Artık Lale Devri bitecek, baharları açan kır çiçeklerinin dönemi başlayacak. İstanbul'umuz, Ankara'mız tekrar sosyal demokrat belediyeciliğe kavuşacak." dedi.

Torun, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen "Yerel Seçim İç Anadolu Bölge Çalıştayı"nda konuştu.

Türkiye'de 11 bölgede gerçekleştirecekleri bölge toplantılarının üçüncüsünü bugün Ankara'da yaptıklarını belirten Torun, daha önce Giresun ve Erzurum'da da toplantılar gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

İnsani Gelişmişlik Vakfının hazırladığı rapora göre, Türkiye'de "çok yüksek insani gelişme performansı" gösteren 30 ilçenin ilk 10'unun CHP'li belediyeler tarafından yönetildiği aktaran Torun, halk için çalışan, vatandaşlar için mücadele eden CHP'li belediyeleri kutladı.

Bu raporda son sıralarda AK Parti'li belediyelerin yer aldığına sevinmediklerinin altını çizen Torun, "Elbette belediyelerimizle gurur duyuyoruz ama listenin en altındaki o il ve ilçelere neden ulaşamıyoruz? Bu ülkede yoksulluk her yerde, kimsesizler her yerde ama nerede düzensizlik, tapu anarşisi, mafya kuralları hüküm sürüyorsa, orada birileri yükseliyor. Ben buna isyan ediyorum." diye konuştu.