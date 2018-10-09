CHP yerel seçim kampanyasını cuma günü başlatacak

Kılıçdaroğlu, aynı merkezde akşam da Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından ikinci kez düzenlenecek törenle Yerel Yönetim Ödülleri'ni sahiplerine verecek.

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında uzun süredir üzerinde çalışılan Yerel Seçim Strateji Belgesi'nin bazı ana başlıkları da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından cuma günü belediye başkanları toplantısı ile kamuoyuna açıklanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP, kampanya dönemini resmi olarak cuma günü başlatacak.

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'nin, çalışmalarını uzun bir zamandır sürdürdüğü Yerel Seçim Strateji Belgesi'nin ana başlıkları belli oldu. Kampanyanın startı cuma günü verilecek.

Cuma günü CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nı gerçekleştireceklerini bildiren Torun, "Burada yerel seçim startını vermiş olacağız. Genel Başkan, bu toplantıda strateji belgesine ilişkin ana başlıkları paylaşacak. Belgenin tamamı kademe kademe paylaşılacak." dedi.

Toplantıda CHP'li belediyelerin "ne yaptığını" ve "bundan sonra ne yapacağını" anlatacaklarını dile getiren Torun, şu ifadeleri kullandı:

"CHP, yerel yönetimlerde ilkleri başarmış bir partidir. Yerel anlamda bugüne kadar çok sayıda hizmeti kentlere kazandırdık. Bunu daha da geliştirerek, büyüterek insanımızı kucaklayan, ayrıştırmayan, her türlü hizmeti sunan bir anlayışla çözüm üreteceğiz. Bugünü değil, yarını kuracağız."

- Kent kimliği vurgusu

CHP'nin strateji belgesinde kentlerin bütün unsurlarıyla ve özgün yapısıyla yeniden ayağa kaldırılmasına yer verdiklerini aktaran Torun, seçmene, şehirlerin yeniden kent kimliğine kavuşturulmasını, tarihsel, kültürel kimliği ile hak ettiği yere ulaştırılmasını, kent halkının eşit hizmet almasını vadedeceklerini söyledi.