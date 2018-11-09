CHP Yerel Seçim Karadeniz Bölge Çalıştayı

GİRESUN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Ülke geneli için bir yerel strateji ortaya koyacağız ama her yerin her seçim bölgesine ayrı ayrı strateji, ayrı ayrı dil, ayrı ayrı propaganda yapmak zorundayız" dedi.
Seyit Torun, partisinin Vahit Sütlaş Sahnesi'nde gerçekleştirilen Yerel Seçim Karadeniz Bölge Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, yerel seçimde başarılı olmaktan başka çareleri bulunmadığını söyledi.
Hep birlikte, bir arada bu süreci en iyi şekilde yürüteceklerini ifade eden Torun, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde hep beraber başarılı olacaklarını söyledi.
Seçimin ne tek başına partiyle, ne tek başına adayla, ne de tek başına kampanyayla kazanılamayacağına dikkati çeken Torun, bu unsurların hepsinin birlikte, bir arada ele alınması gerektiğini aktardı.
"AKP belediyeciliği bitti, bittiklerini her anlamda, her yerde görüyoruz." ifadesini kullanan Torun, şöyle devam etti:
"İçinde bulunduğumuz süreçte her geçen gün olumsuzluğa doğru gidiyor ama biz bunlardan medet ummayacağız. Kendimize güveneceğiz, yaptıklarımıza güveneceğiz, gücümüze güveneceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Hepimizin amacı vatandaşın derdine derman olmak, herkesin derdine derman olacak çözümleri hep beraber üreteceğiz."
Bölge toplantılarının ilkini gerçekleştirdiklerini dile getiren Torun, bundan sonra 10 ayrı bölgede toplantı yapacaklarını aktardı.
Torun, bu toplantıların amacının hep beraber ortak akılla strateji geliştirmek olduğunu ifade ederek, "Biz genel bir kampanya sürdüreceğiz, ülke geneli için bir yerel strateji ortaya koyacağız ama her yerin her seçim bölgesine ayrı ayrı strateji, ayrı ayrı dil, ayrı ayrı propaganda yapmak zorundayız." diye konuştu.
Yüreklerini herkese açacaklarını kaydeden Torun, "Hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden el ele vereceğiz ve başaracağız. Beş yıldır hiç durmadan yürüdük, şimdi hep beraber onlara tur bindirmek için yolumuza devam edeceğiz. İnşallah Allah'ın izniyle, sizlerin de desteğiyle başarmamamız için hiçbir neden yok." değerlendirmesinde bulundu.
Torun, 10 Kasım'ın Atatürk'ü Anma Günü olduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Onu rahmet ve minnetle tekrar anıyoruz ama onun bize bir sözü var ya, 'Beni görmek demek vücudumu, beni fiziki olarak görmek demek değil, benim düşüncelerimi ve benim inançlarımı, iddialarımı hayata geçirmek' diyor ya biz de ona ait olmak zorundayız. Onun bize şiar ettiği bir söz daha var, o söz de 'Tek bir şeye ihtiyacımız var çalışmak' hep beraber çalışacağız, başaracağız."
Çalıştaya, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, CHP il ve ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve parti üyeleri katıldı.
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