CHP Yerel Seçim Karadeniz Bölge Çalıştayı

GİRESUN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Ülke geneli için bir yerel strateji ortaya koyacağız ama her yerin her seçim bölgesine ayrı ayrı strateji, ayrı ayrı dil, ayrı ayrı propaganda yapmak zorundayız" dedi.

Seyit Torun, partisinin Vahit Sütlaş Sahnesi'nde gerçekleştirilen Yerel Seçim Karadeniz Bölge Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, yerel seçimde başarılı olmaktan başka çareleri bulunmadığını söyledi.

Hep birlikte, bir arada bu süreci en iyi şekilde yürüteceklerini ifade eden Torun, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde hep beraber başarılı olacaklarını söyledi.

Seçimin ne tek başına partiyle, ne tek başına adayla, ne de tek başına kampanyayla kazanılamayacağına dikkati çeken Torun, bu unsurların hepsinin birlikte, bir arada ele alınması gerektiğini aktardı.

"AKP belediyeciliği bitti, bittiklerini her anlamda, her yerde görüyoruz." ifadesini kullanan Torun, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz süreçte her geçen gün olumsuzluğa doğru gidiyor ama biz bunlardan medet ummayacağız. Kendimize güveneceğiz, yaptıklarımıza güveneceğiz, gücümüze güveneceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Hepimizin amacı vatandaşın derdine derman olmak, herkesin derdine derman olacak çözümleri hep beraber üreteceğiz."