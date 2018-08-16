CHP yerel seçimlere odaklandı

En doğru adayların belirlenmesi için il ve ilçelerde anketler gerçekleştirecek parti, büyükşehirler başta olmak üzere, çok az oyla kaybedilen il ve ilçelerde çalışmalar yapacak.

Hedef olarak 2019'da yapılması planlanan yerel seçimleri gösteren Kılıçdaroğlu'nu ve partisini, Kurban Bayramı'nın ardından yoğun mesai bekliyor.

Aday tespiti için mutlaka anket yöntemini uygulayacaklarını belirten Torun, "Eylül ayından itibaren aday tespitine yoğun bir şekilde başlıyoruz. Türkiye'deki tüm belediyeleri mercek altına alıp, sınıflandırdık. 2014 yerel seçimlerinden itibaren bütün oy durumlarını istatistiksel olarak değerlendirdik. Şimdi hedef 2019. Başarılı olacağız." diye konuştu.

Parti örgütlerinin etkin bir şekilde görev alacağı bu süreçte, il ve ilçelerin yaşadıkları sorunlar ortaya konularak çözüm önerileri halka anlatılacak.

"Millet İttifakı"nın 24 Haziran seçimlerinde aldığı oyları da analiz eden CHP, yeterli oy gelmeyen bölgelerde de halka ulaşmaya çalışacak.

İl ve ilçelerin durumlarını inceleyerek etraflı bir analiz yaptıklarını dile getiren Torun, "Az bir oyla kaybedilen belediyeler üzerinde çalışıyoruz. Kazanması muhtemel, herkesin üzerinde uzlaştığı adayları açıklayıp, adayların çalışmalarına başlaması için start vereceğiz." dedi.

- "Eşit belediyeciliği getireceğiz"

Ankara, İstanbul, Adana, Mersin ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu büyük illere önem verdiklerini vurgulayan Torun, ismi hiç gündemde olmayan, başarılı olacağı düşünülen adayların da değerlendirildiğini ifade etti.

Her şehrin kendine özgü sorunları olduğuna işaret eden Torun, şunları kaydetti:

"Gözardı ettiğimiz bir konu var, deprem. Türkiye bir deprem gerçeğiyle karşıyayken, maalesef bu gözardı ediliyor. Mutlaka depremle ilgili bir çalışma yapılması lazım. Ulaşım çok önemli. Ulaşımı kolaylaştırıcı projelerin ortaya konulması lazım. Kentsel dönüşüm çok önemli. Ranta dayalı değil, halkın menfaatine dayalı bir çözüm üretilmeli. Rahat, yoksul-fakir semt ayrımı olmaksızın herkesin eşit hizmet aldığı belediyeciliği Türkiye'ye getirmek istiyoruz."

