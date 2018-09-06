CHP'yi karıştıran olay! İlçe başkan yardımcısı disipline sevk edildi

Sosyal medyada CHP yönetimine muhalif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle savunması istenen Şentürk Twitter’dan, “Suçumuz çok büyük cezamızda idam...” diye yazdı.

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CHP Bursa İl Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Yücel Akbulut imzasıyla Şentürk'e gönderilen yazı şöyle:





