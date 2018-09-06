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CHP'yi karıştıran olay! İlçe başkan yardımcısı disipline sevk edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

CHP'de sular ısınıyor. CHP Yıldırım İlçe Başkan Yardımcısı Ersin Şentürk, sosyal medyada, partinin kurallarıyla bağdaşmayacak paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla disiplin kuruluna savunma vermeye çağrıldı. Şentürk, Muharrem İnce'ye destek veren isimlerden biriydi.

CHP'yi karıştıran olay! İlçe başkan yardımcısı disipline sevk edildi

Sosyal medyada CHP yönetimine muhalif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle savunması istenen Şentürk Twitter’dan, “Suçumuz çok büyük cezamızda idam...” diye yazdı.

TWITTER'DAN PAYLAŞTI

CHP Bursa İl Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Yücel Akbulut imzasıyla Şentürk'e gönderilen yazı şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem ince ersin şentürk

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