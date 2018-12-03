CHP yönetimindeki ilçe, AK Parti'nin başvuru sıralamasında birinci

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, AK Parti'den 98 isim belediye başkan aday adaylığı için başvuru yaptı. Kentte en çok başvurunun yapıldığı ilçe ise iki dönemdir CHP'li belediye başkanının görev yaptığı Sarız ilçesi oldu. Sarız'da AK Parti'den 16 kişi aday adaylığı başvurusu yaptı.

AK Parti'de, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimleri için 5 Kasım'da başlayan aday adaylığı başvuru süreci 16 Kasım'da sona erdi. Bu süreçte Kayseri'de 98 ismin aday adaylığı için başvuru yaptığı kaydedildi. Özellikle ilçe belediyelerinde yaşanan başvuru yoğunluğu dikkat çekti. 2009 yılından beri CHP'li Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu'nun görev yaptığı Sarız ilçesinde de 16 kişinin AK Parti'den aday adayı olarak başvuru yapması dikkat çekti. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Sarız'da toplam seçmen sayısı 7 bin 845 olarak açıklandı. İlçede 6 bin 598 seçmen sandığa giderek oy kullandı. Seçimde AK Parti 1879, MHP 1587, CHP 1097, İYİ Parti ise 901 oy aldı.

'SON KARARI MİLLET VERECEK'

Sarız'da üçüncü dönem için partisi CHP tarafından aday gösterilen Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, ilçe için ellerinden gelen gayreti yıllardır gösterdiklerini belirterek, "Biz ilçemizi hak ettiği yere getirmek için yoğun gayret harcıyoruz. Hizmetlerimizi vatandaşlarımız görüyor. Takdir her zaman olduğu gibi yine halkımızın" diye konuştu. Başkan Eroğlu, AK Parti'den 16 ismin aday adaylığı için başvuru yapması ile ilgili olarak da, "Bu onların meselesi, yorum yapmak doğru olmaz. Herkese başarılar diliyorum. Daha önce bu kadar fazla aday adayı yoktu karşımızda. Sonuçta son kararı millet verecek" dedi.

Diğer yandan, Kayseri'de AK Parti'de Sarız, en fazla aday adaylığı başvurusunun yapıldığı ilçe olarak dikkat çekerken, bu ilçeyi 10 başvuru ile Pınarbaşı, 9'ar başvuru ile Akkışla ve Develi, 8 başvuru ile de Sarıoğlan 8 takip etti.