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CHP yönetiminden Muharrem İnce'ye çok sert yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2019 12:31 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Muharrem İnce'nin açıklamalarına yanıt verdi. Özkoç, 'İnce, dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!' dedi.

CHP yönetiminden Muharrem İnce'ye çok sert yanıt

Muharrem İnce'nin CHP yönetimine yönelik eleştirilerine yanıt CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi. Özkoç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İnce'ye yönelik olarak 'Kanıtın varsa konuş, yoksa sus! İnce (@vekilince), dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!' ifadelerini kullandı.

Özkoç'un paylaşımı şöyle:

"Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır.

Kanıtın varsa konuş, yoksa sus! İnce (@vekilince), dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!"

İNCE'NİN SON AÇIKLAMASI

Bugün Twitter hesabından açıklama yapan İnce, "Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar" demişti.

İnce dün Yalova'daki açıklamasında ise, 'CHP yönetiminin 82 milyona borcu vardır. Dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi’nde üretilmiştir, bunu rakiplerim değil, partideki küçük bir grup üretmiştir' ifadelerini kullanmıştı.


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Engin Özkoç CHP

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