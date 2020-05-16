CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım tutuklandı

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, iki gün önce Yüreğir Kaymakamlığı önünde Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün de katılımıyla gerçekleştirdiği yardım dağıtımı sırasında saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınanlar arasındaki Yıldırım'ın serbest bırakılmasına Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Adana 4. Sulh Ceza Mahkemesi, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.

CHP'nin avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın tutuklandığını duyurdu. Çelik, "RTE’nin Yargıya verdiği talimat ve RTE Yargısından anında görüntü! Lanet olsun! CHP Yüreğir Gençlik Kolu Başkanı Eren Yıldırım tutuklandı! @kilicdarogluk'na karşı linç girişiminde 1 kişiyi tutuklamayan Yargı, talimata ses verdi! Hukuksuzlukların hesabını soracağız!" ifadelerini kullandı.

RTE’nin Yargıya verdiği talimat ve RTE Yargısından anında görüntü!



Lanet olsun!



CHP Yüreğir Gençlik Kolu Başkanı Eren Yıldırım tutuklandı!@kilicdarogluk ‘na karşı linç girişiminde 1 kişiyi tutuklamayan Yargı, talimata ses verdi!



Hukuksuzlukların hesabını soracağız! — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) May 16, 2020

Olaya ilişkin dün Valilikçe yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün katılımıyla kaymakamlığın önünde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 saldırganın çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilerek, "Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır. " ifadesine yer verilmişti.