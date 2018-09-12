CHP yürüyüşüne saldırı planı davası

KAYSERİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşü hedef alan saldırı girişimine ilişkini yürütülen soruşturma kapsamında 11 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, başka bir dosyadan tutuklu sanıklar Emre E. ve Ahmet K. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Savcının mütalaasında, dosyanın aynı mahkemede görülen ve 8 sanığın DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı başka bir dosya ile birleştirilmesi talebi, mahkeme heyetince kabul edildi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

