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CHP yürüyüşüne saldırı planı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 18:07 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşü hedef alan saldırı girişimi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına Kayseri'de devam edildi

KAYSERİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşü hedef alan saldırı girişimine ilişkini yürütülen soruşturma kapsamında 11 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, başka bir dosyadan tutuklu sanıklar Emre E. ve Ahmet K. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Savcının mütalaasında, dosyanın aynı mahkemede görülen ve 8 sanığın DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı başka bir dosya ile birleştirilmesi talebi, mahkeme heyetince kabul edildi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

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Kayseri CHP yürüyüşüne saldırı planı dava

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