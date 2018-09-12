CHP yürüyüşüne saldırı planı davası

KAYSERİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşü hedef alan saldırı girişimine ilişkini yürütülen soruşturma kapsamında 11 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, başka bir dosyadan tutuklu sanıklar Emre E. ve Ahmet K. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.
Savcının mütalaasında, dosyanın aynı mahkemede görülen ve 8 sanığın DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı başka bir dosya ile birleştirilmesi talebi, mahkeme heyetince kabul edildi.
Mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.
Komşuda korkunç olay! İran'da askeri helikopter düştü: Yaralılar var
Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu
Son dakika... Rusya: İdlib'de kimyasal silah kullanımına hazırlanıyorlar!
CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Muharrem İnce'den büyük tepki: Çılgınlık! Bardağı taşıran son damla
Sivas'ta korkutan görüntü!
Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk seçildi!
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum