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CHP yürüyüşüne saldırı planı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 14:04 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşü hedef alan saldırı girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında, biri firari, 3'ü başka suçtan tutuklu 26 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına Kayseri'de devam edildi

KAYSERİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla başlattığı yürüyüşü hedef alan saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında biri firari, 3'ü başka suçtan tutuklu 26 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan Emre E. ve Ahmet K, tutuksuz sanıklar A.A, C.K, F.K, K.K. ve S.İ. ile avukatları hazır bulundu.

Başka suçtan tutuklu Ali M. ile tutuksuz yargılanan A.T, A.K, B.Ç, B.K, E.K, F.Ö, F.K, F.F.K, G.P, K.A, M.A, O.E, O.N.Ü, S.K, S.A, S.K. ve S.O. ile firari sanık Mustafa K. duruşmaya katılmadı.

Firari sanık Mustafa K. için yakalama kararını yineleyen mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 13 Aralık'a erteledi.

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek saldırı planladığı belirlenen Oğuzhan Korkmaz, 5 Temmuz 2017'de Kocaeli'de organizasyon güzergahında yakalanmıştı. Korkmaz ile bağlantılı kişilere yönelik genişletilen soruşturmada Kayseri ve Kocaeli'de 14 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 11 şüpheli hakkında açılan dava, zanlılarla irtibatlı ve başka dosyalardan yargılanan 15 sanığın dosyasının da bu davayla birleştirilmesiyle sanık sayısı 26'ya çıkmıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın "sözde emiri" olduğu belirtilen Oğuzhan Korkmaz hakkında "anayasayı ihlal etme" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla açılan davanın görülmesine ilerleyen günlerde başlanacak.

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Kayseri CHP yürüyüşü saldırı planı davası

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