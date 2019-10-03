CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, afet ve acil durumlarda faaliyet gösterebilecek tahlisiyeci (kurtarıcı) sayısının artırılabilmesi için Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 3 bin 500 ilave yer altı işçisi alınmasını önerisinde bulunduğunu bildirdi.

Yavuzyılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, olası bir deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerini yürütecek ekiplere yönelik değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesindeki "tahlisiyeci (kurtarıcı)" biriminin deprem ve afetlerden sonra görev yaptığını anlatan Yavuzyılmaz, söz konusu ekipteki personel sayısının, afet ve acil bir durumda İstanbul gibi büyük bir il için yetersiz olduğunu söyledi.

2002 yılında 11 bin 761 olan TTK'deki yer altı maden işçi sayısının bu yıl sonu itibarıyla 5 bin 908'e düşmesinin öngörüldüğünü anlatan Yavuzyılmaz, böylece TTK'deki maden işçi sayısının 2002-2019 yıllarında yüzde 100 oranında azalmış olacağını savundu.

Yavuzyılmaz, İstanbul'da geçen hafta meydana gelen depremi anımsatarak, "TTK'nin kurtarma ekip ve ekipman sayılarının artırılması için mevcut yer altı işçilerinden, tahlisiyeci olma koşullarını sağlayanların tümüne arama kurtarma eğitimleri verilmesi, böylelikle mevcut tahlisiye ekip sayısının en az 3 katına çıkarılması gerekmektedir." diye konuştu.

CHP'li Yavuzyılmaz, ilgili kurum ve kuruluşlara, afet ve acil durumlarda faaliyet gösterebilecek tahlisiyeci sayısının artırılabilmesi için TTK'ye 3 bin 500 ilave yer altı işçisi alınmasını önerdi.

