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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz koronavirüse yakalandı mı? Açıklama yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2020 20:09 | Son Güncelleme

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Yavuzyılmaz ise yaptığı açıklamada ''Sağlığım gayet yerinde hiç bir şikayetim yok'' dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz koronavirüse yakalandı mı? Açıklama yaptı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz şunları söyledi:

İddia Meclis’te bu hafta içinde basın toplantısı yapan CHP Milletvekillerinden birinin virüse yakalandığı biçiminde ortaya atılmış.

Ben de önceki gün toplantı düzenlemiştim. Zonguldak’ta 12 vaka olduğunu, tanı kiti bulunmadığını ve örneklerin Bolu ve Ankara’ya gönderilip, vakit kaybedildiğini söyledim.

Bugün de Zonguldak Valiliği 22 vaka olduğunu açıkladı. İlk kez bir ilde kaç vaka olduğu ortaya çıktı.

Herhalde bu konuyla çok ilgilendiğim için bir iddia ortaya atıp beni hedef aldılar. Ama gayet iyiyim, hiç bir sağlık problemim yok. (Sözcü)

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CHP milletvekili koronavirüs deniz yavuzyılmaz Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz

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