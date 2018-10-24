CHP'de 105 seçim bölgesinde adaylar belli oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bugün toplanan Parti Meclisi'nde (PM) 105 seçim bölgesindeki belediye başkan adaylarını belirlediklerini bildirdi. CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yerel seçim gündemi ile toplandı. Aday belirleme yöntemi ile bazı seçim çevrelerindeki adayların görüşüldüğü Parti Meclisi toplantısı 3,5 saat sürdü. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, düzenlediği basın toplantısında, tüm seçim çevrelerinde binlerce aday adayı içinden en doğrusunu belirlemek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Bugün gerçekleştirdikleri Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve PM toplantılarıyla 105 belediye başkanı adayını belirlediklerini anlatan Torun, bu 105 isim arasında yola devam etmek istedikleri mevcut belediye başkanları olduğunu bildirdi. Torun, "105 belediye başkanı adayımızın hepsi de örgütümüzün ve yereldeki tüm kesimlerin üzerinde mutabık oldukları isimlerdir. Yani bugün burada üzerinde tam uzlaşı sağlanan adaylarımızı açıklıyoruz." dedi. İyi ile yetinmediklerini, en iyiyi aradıklarını aktaran Torun, şöyle konuştu:

"En iyiyi bulma sürecimiz devam ediyor ve aralık ayına kadar büyükşehirlerin de aralarında olduğu adaylık sürecini netleştirmiş, adaylarımızı büyük ölçüde açıklamış olacağız. Bizim tüm belediyelerimiz kıymetlidir. Tüm belediye başkanlarımız birer kahramandır. Her kahraman iyi birer liderdir. Bizim başkanlarımız, liyakat temeliyle en iyi ekipleri kurar, en az kaynakla en büyük toplumsal faydayı yaratır. Mart 2019 yerel seçimlerinde seçilecek yeni belediye başkanlarımızı da bu anlayışa uygun hareketle en büyük toplumsal faydayı temin edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin dört bir yanından belediye başkanı adaylarımızı açıklıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında nerede CHP’li bir belediye varsa, orada huzur var, kardeşlik var, bereket var, özgürlük var. 2019 seçimlerinde CHP belediyelerinin sayısını artırıp huzur, bereket ve refahı ülkemizin her yanına yayacağız. Üzerinde uzlaştığımız, bütün kesimlerin ittifakıyla aday gösterilen isimleri bugün kamuoyu ile paylaşıyoruz. Biz parti olarak başından beri sandıkta ittifakı yani halkın ittifakını savunuyoruz. Bu gün açıkladığımız adaylarımızın tümü de zaten herkesin üzerinde anlaştığı, herkesin ittifakı ile ortaya çıkmış adaylardır."

Belirlenen adayları tebrik eden Torun, Türkiye’yi yerelden başlayarak hem ekonomik hem de demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için adaylara büyük görevler düştüğünü vurguladı. Torun, "Türkiye'nin ekonomik krizi ile demokrasi bunalımı iç içe geçmiş durumda ve bu durum dış politikadan, eğitime, sağlıktan hukuka kadar ülkenin bütününü ciddi bir biçimde etkiliyor. Bu sorunların hepsi yereli de doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü ülkenin genel huzursuzluğu evimizin içine kadar girdi. Evimizin huzuru, ülkenin huzurdur, evimizde huzur yok ki ülkede huzur olsun. Evimizin huzuru, sokağımızın huzurudur. Buradan yola çıkarak caddede huzur, şehirde huzur, ülkede huzur sağlamalıyız. Huzur olmayan yerde gelecek olmaz, düzen olmaz, bereket olmaz, mutluluk olmaz. Evde huzuru sağlayabilmek için de evin ekonomisinin iyi olması lazım, çocuğunun eğitiminin iyi olması lazım, sağlık hizmetlerini alması lazım. Biz, öncelikle evdeki huzura talibiz, evde huzuru sağlayacağız." diye konuştu. Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Torun, açıkladıkları adaylardan 39'nun mevcut belediye başkanları olduğunu anımsattı.

Torun, bundan sonra aday belirleme yöntemlerinin nasıl olacağına yönelik bir soru üzerine, "Eğilim yoklaması, anketlerle desteklenecek. Yine heyetler, illeri ziyaret edecek ve genel raporlarlama yapacak. Ayrıca tabii ki önseçim de olacak, daha sonraki süreçte." yanıtını verdi. 24 Haziran'daki seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin İstanbul'la ilgili önseçim çağrısında bulunduğunun ve Ankara için Mansur Yavaş isminin öne çıktığının hatırlatılması üzerine Torun, "Aday tespit yöntemleri ve aday tespitinde çalışmalarımız devam ediyor. Bugün burada açıkladığımız isimler üzerinde uzlaşılan adaylardır." yanıtını verdi. Torun, PM'de halen adaylık başvurusu devam ederken, adayların belirlenmesine bazı üyelerin tepki gösterdiği yönündeki haberlerin sorulması üzerine ise "Bu açıkladığımız adaylar tamamen uzlaşı içerisinde ve birçoğu tek aday olan yerler. O anlamda zaten süreç tamamlansa dahi farklı aday durumu ortaya çıkmayacak yerler." değerlendirmesini yaptı. İttifakla ilgili bir soru üzerine de Seyit Torun, CHP olarak halkla ittifak yapacaklarını bildirdi.

CHP PM tarafından belirlenen 105 ilçe ve belde belediye başkanı şöyle 1- Adıyaman Gölbaşı Harmanlı Ahmet Değirmenci (Mevcut Başkan) 2- Adıyaman Gölbaşı Belören Memiş Yıldız 3- Adıyaman Besni Köseceli Aydın Ünal 4- Afyon Başmakçı Halil Özcan 5- Afyon Çay Ali Selvi 6- Afyon Dazkırı İsmail Taylan (Mevcut Başkan) 7- Afyon Evciler Saim Özer (Mevcut Başkan) 8- Afyon Merkez Işıklar Alper Kirez 9- Afyon Sultandağı Osman Acar (Mevcut Başkan) 10- Ankara Güdül Sevilay Akyüz 11- Ardahan Damal Ergin Önal (Mevcut Başkan) 12- Ardahan Hanak Ayhan Büyükkaya (Mevcut Başkan) 13- Ardahan Çıldır Mehmet Mülazim 14- Ardahan Posof Onur Bayraktar 15- Artvin Arhavi Vasfi Kurdoğlu 16- Aydın Bozdoğan Salim Tümer Apaydın (Mevcut Başkan) 17- Aydın Karacasu Mustafa Büyükyapıcı (Mevcut Başkan) 18- Aydın Sultanhisar Osman Yıldırımkaya (Mevcut Başkan) 19- Aydın Karpuzlu Tuğrul Ozan 20- Aydın Çine Enver Salih Dinçer (Mevcut Başkan) 21- Bilecik Gölpazarı Vedat Kazıcı (Mevcut Başkan) 22- Bursa Keles Ahmet Zekai Yıldız 23- Bursa Kestel Yıldıray Atlı

24- Bursa Gürsu Funda Türkcoş Pekiner 25- Bursa Gemlik Mehmet Uğur Sertaslan 26- Bursa Karacabey Murat Tanrıverdi 27- Bursa Mustafa Kemalpaşa Orhan Alper 28- Çanakkale Bayramiç Mert Uygun 29- Çanakkale Biga İsmail Işık (Mevcut Başkan) 30- Çanakkale Biga-Karabiga Muzaffer Karataş (Mevcut Başkan) 31- Çanakkale Gelibolu Münir Mustafa Özacar (Mevcut Başkan) 32- Çanakkale Ezine- Geyikli Ercan Yılmaz (Mevcut Başkan) 33- Çanakkale Gelibolu- Kavakköy Necati Kopça (Mevcut Başkan) 34- Çorum Kargı Kemal Dümenci 35- Çorum Oğuzlar Orhan Ateş (Mevcut Başkan) 36- Çorum Ortaköy -Aşdavul Dursun Uzunca (Mevcut Başkan) 37- Denizli Acıpayam Alim Arslan 38- Düzce Yığılca Zeynel Çamlı 39- Giresun Piraziz Hüseyin Görgülüoğlu (Mevcut Başkan) 40- Isparta Aksu Ali Kaya (Mevcut Başkan) 41- Isparta Yenişarbademli Mustafa Erdem (Mevcut Başkan) 42- Isparta Gönen Osman Kesmen 43- Isparta Senirkent Ercan Yalçın 44- Kahramanmaraş Göksun Yusuf Telli 45- Kastamonu Araç Satılmış Sarıkaya 46- Kastamonu Hanönü Yılmaz Karakoç 47- Kastamonu Küre Emrullah Sezer

48- Kastamonu Daday Hasan Fehmi Taş (Mevcut Başkan) 49- Kastamonu Abana Erfain Tekin 50- Kayseri Sarız Ömer Faruk Eroğlu (Mevcut Başkan) 51- Kayseri Pınarbaşı Deniz Yağan 52- Kilis Polateli Mustafa Polat 53- Kocaeli Gölcük İsmet İşeri 54- Kocaeli Derince Sertif Gökçe 55- Kocaeli Dilovası Kemal Memiş 56- Konya Tuzlukçu Nurettin Akbuğa (Mevcut Başkan) 57- Konya Seydişehir Mehmet Katlav 58- Kütahya Merkez Seyitömer Şaban Tuncan 59- Kütahya Simav Demirci Turan Sümer (Mevcut Başkan) 60- Kütahya Şaphane Lütfi Mutlu 61- Manisa Sarıgöl Emrah Eroğlu 62- Manisa Alaşehir Ahmet Öküzcüoğlu 63- Mersin Gülnar Mehmet Kale 64- Muş Bulanık Sarıpınar Deniz Ateş (Mevcut Başkan) 65- Muş Merkez Kırköy Mehmet Eşref Mendeş (Mevcut Başkan) 66- Muş Varto Nazım Aykal 67- Muş Bulanık Yavuz Kızılkale 68- Nevşehir Ürgüp Bekir Ödemiş 69- Niğde Çiftlik Bozköy Yalçın Tekeli (Mevcut Başkan) 70- Niğde Merkez Aktaş Yaşar Çamur (Mevcut Başkan) 71- Niğde Merkez Yeşilgölcük Ramazan Tuncay (Mevcut Başkan) 72- Niğde Merkez Yıldıztepe Metin Akgümüş (Mevcut Başkan)