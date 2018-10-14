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CHP'de 12'si ilçe başkanı toplam 62 kişi adaylık için görevi bıraktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2018 16:36 | Son Güncelleme

İZMİR'de CHP İl Başkanlığı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için aday adaylığı başvurularını almaya başladı.

CHP'de 12'si ilçe başkanı toplam 62 kişi adaylık için görevi bıraktı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)-İZMİR'de CHP İl Başkanlığı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için aday adaylığı başvurularını almaya başladı. İl ve ilçe örgütlerinde görev yapanlardan aday adayı olmak isteyenler 12 Ekim Cuma günü görevlerinden istifa etti. İzmir'de 12'si ilçe başkanı olmak üzere toplam 62 kişi, belediye başkan aday adaylığı için ilk adımı attı.
CHP'de yerel seçimler için adaylık takvimi işlemeye başladı. Yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan aday adayı olmak isteyen il ve ilçe yöneticileri için belirlenen istifa tarihi, 12 Ekim Cuma günü sona erdi. İzmir'de CHP'li 12 ilçe başkanı, belediye başkan aday adayı olmak için görevlerini bıraktı. Görevi bırakanlar arasında Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü, Menderes İlçe Başkanı Ahmet Pala, Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz, Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, Karaburun İlçe Başkanı Bülent Çumçum, Seferihisar İlçe Başkanı İsmail Yetişkin, Beydağ İlçe Başkanı Feridun Yılmazlar, Bergama İlçe Başkanı Mehmet Canbaz, Dikili İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener yer aldı. Güzelbahçe İlçe Başkanı Kazım Çam ise, belediye meclis üyesi olmak için başkanlıktan istifa etti. Belediye başkan aday adayı olmak için görevi bırakan Bayındır İlçe Başkanı Behzat Aydilek ise yaptığı bazı görüşmelerin ardından başvuruda bulunmadı.
ADAYLIK İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 19 EKİM
İlçe başkanlarının yanı sıra CHP İzmir İl Sekreteri Birgül Değirmenci ile İl Başkan Yardımcısı Mehmet Türkbay da aday adaylığı için görevlerini bıraktı. İlçelerde de 50 yönetici, yine hem belediye başkanlığı, hem belediye meclis üyeliği için ilk adımı attı. Adaylıkta son başvuru tarihi ise 19 Ekim Cuma olarak belirlendi. Buna göre aday adayı olmak isteyenlerin cuma gününe kadar başvuru dosyalarını il veya ilçe başkanlıklarına teslim etmesi gerekiyor.

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CHP'de 12'si ilçe başkanı toplam 62 kişi adaylık için görevi bıraktıCHP'de 12'si ilçe başkanı toplam 62 kişi adaylık için görevi bıraktıCHP'de 12'si ilçe başkanı toplam 62 kişi adaylık için görevi bıraktıCHP'de 12'si ilçe başkanı toplam 62 kişi adaylık için görevi bıraktı

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