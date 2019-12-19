CHP'de 140 ilçe kongresi yapıldı

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'de kasım ayı başında başlatılan kurultay takvimi çerçevesinde bugüne kadar 140 ilçe kongresi gerçekleştirildi.

Kuruluşundan bu yana 36 olağan ve 18 olağanüstü kurultay gerçekleştiren CHP'de, 2020 Nisan ayı ortalarında yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay takvimi süreci işliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, parti yönetimi için belirleyici ilk işaretlerin verildiği ve ilçe başkanlarını belirleyecek "mahalle delegeliği" seçimlerini kasım ayı içerisinde tamamlayan partide, ilçe kongreleri başladı.

Bu ayın ilk haftası başlayan ilçe kongreleri kapsamında, bugüne kadar 973 ilçeden 140'ında seçimler tamamlandı. Yapılan seçimlerde şu ana kadar olağanüstü bir durum yaşanmadığı belirtildi.

Kalan ilçe başkanlığı kongrelerinin ise yeni yılın ilk ayında tamamlanması bekleniyor. İlçe kongrelerinde seçilen delegeler, gelecek yıl şubat ayında başlaması planlanan il kongrelerinde hem il başkanlarını hem de kurultay delegelerini seçecek.

CHP'de il başkanlığı seçimlerinin gelecek yıl şubat ayında tamamlanarak, büyük kurultay için 45 günlük sürenin işlemesi beklenecek. Bu durumda CHP'nin 37. Olağan Büyük Kurultayı, il kongrelerinin tamamlanmasından 45 gün sonra, yani nisan ayı ortalarında yapılacak.