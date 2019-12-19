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CHP'de 140 ilçe kongresi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 14:15 | Son Güncelleme

CHP'de 37. Olağan Kurultay takvimi kapsamında, 973 ilçeden 140'ında seçimler tamamlandı - Kalan ilçe kongrelerinin yeni yılın ilk ayında tamamlanması beklenirken, 2020'nin Şubat ayında il kongrelerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor - 37. Olağan Kurultayın, planlandığı şekilde nisan ayı ortalarında yapılması beklenen CHP'de, gözler 3 büyükşehrin il başkanlığı seçimlerinde olacak

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'de kasım ayı başında başlatılan kurultay takvimi çerçevesinde bugüne kadar 140 ilçe kongresi gerçekleştirildi.

Kuruluşundan bu yana 36 olağan ve 18 olağanüstü kurultay gerçekleştiren CHP'de, 2020 Nisan ayı ortalarında yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay takvimi süreci işliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, parti yönetimi için belirleyici ilk işaretlerin verildiği ve ilçe başkanlarını belirleyecek "mahalle delegeliği" seçimlerini kasım ayı içerisinde tamamlayan partide, ilçe kongreleri başladı.

Bu ayın ilk haftası başlayan ilçe kongreleri kapsamında, bugüne kadar 973 ilçeden 140'ında seçimler tamamlandı. Yapılan seçimlerde şu ana kadar olağanüstü bir durum yaşanmadığı belirtildi.

Kalan ilçe başkanlığı kongrelerinin ise yeni yılın ilk ayında tamamlanması bekleniyor. İlçe kongrelerinde seçilen delegeler, gelecek yıl şubat ayında başlaması planlanan il kongrelerinde hem il başkanlarını hem de kurultay delegelerini seçecek.

CHP'de il başkanlığı seçimlerinin gelecek yıl şubat ayında tamamlanarak, büyük kurultay için 45 günlük sürenin işlemesi beklenecek. Bu durumda CHP'nin 37. Olağan Büyük Kurultayı, il kongrelerinin tamamlanmasından 45 gün sonra, yani nisan ayı ortalarında yapılacak.

CHP'nin büyük kurultayında, genel başkanın yanı sıra partinin kurultaydan sonraki en önemli organı olan 60 kişilik Parti Meclisi (PM) de belirlenecek. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu ise Genel Başkan tarafından bu 60 kişilik PM içerisinden atanıyor.

- Örgütlere kongre rehberi

CHP'de devam eden kongrelerle ilgili olarak genel merkez tarafından "Kongreler Rehberi" kitapçığı hazırlandı.

Kitapçıkta, kongrelerin yapılışına ilişkin genelge, tüzük hükümleri ve kongre yönetmelikleri gibi bilgiler yer alıyor.

Kotalardan, başkanların seçim yöntemlerine kadar her türlü bilginin yer aldığı rehberde, örnek formlar da bulunuyor.

- Gözler 3 büyükşehirde

37. Olağan Kurultayın planlandığı şekilde nisan ayı ortalarında yapılması beklenen CHP'de, gözler 3 büyükşehrin il başkanlığı seçimlerinde olacak.

Parti kulislerinde, 37. Olağan Kurultay'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine bir sıkıntı yaşanmayacağı değerlendirilirken, Ankara il başkanlığı için genel merkezin henüz bir tavır belirlemediği kaydediliyor.

Genel merkezin, İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu, İzmir'de ise mevcut başkan Deniz Yücel ile çalışmaya devam etmek istediği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
37. Olağan Kurultay CHP

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