CHP'de 147 belediye başkan adayı daha açıklandı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada partisinin biri büyükşehir, 147 belediye başkan adayını açıkladı.
CHP MYK ve PM toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantı sonrası Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıklamalarda bulundu. CHP'li Torun, 147 belediye başkan adayını daha açıklayacaklarını söyledi. Bunlardan birinin büyükşehir, 10'unun ise il belediye başkan adayı olduğunu ifade eden Torun, adayların hepsinin yereldeki tüm kesimlerin üzerinde mutabık oldukları isimler olduğunu belirtti. Daha önce de 104 ismin açıklandığını kaydeden Torun, tüm adaylara başarılar diledi.
'EĞİLİM YOKLAMASI YÖNTEMİNİN DE UYGULANMASI KARARINI ALDIK'
Bugünkü toplantıda parti örgütünün isteği üzerine aday belirleme yöntemi olarak eğilim yoklaması yönteminin de uygulanması kararı aldıklarını kaydeden Torun, "Adaylarımızı tespit ederken çok çeşitli araştırmalar yapıyoruz. Ekiplerimiz sürekli sahada ve örgütümüz sürekli sahadan gelen bilgileri değerlendiriyor. Sahada sadece partimizin ve adaylarımızın bilgisini ölçmüyor, çok çeşitli açılardan bir Türkiye fotoğrafı çekiyoruz. Bölgesinin ve ülkesinin sorunlarına kim çözüm üretebilir, onu belirliyoruz. Onun için ince eleyip sık dokuyoruz. Yaptırdığımız araştırmalar, seçmenlerin öncelikle iktidara alternatif bir değişim istediğini gösteriyor. Seçmenin en büyük isteği, seçtikleri başkanın sarayın değil, kendilerinin dertlerini, beklentilerini anlayan insanlar olması. Vatandaşlarımız partilerden ve belediye başkanından kendini dinleyecek, anlayacak ve dertlerine çare olacak yönetimler oluşturmasını istiyor. Sahadaki tarafsız araştırmalar, CHP oylarının sürekli yükselişini ortaya koyuyor. Her partiden CHP'ye oy kaymaları olduğunu net bir şekilde gösteriyor" dedi.
Halkın kendilerinden beklentisinin çok fazla olduğunu kaydeden Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülkenin yeni belediyecilik anlayışını bizim ortaya koyacağımıza kesinlikle inanıyor. CHP'li belediyelerin huzur ve bereket getirdiğini seçmenlerimizde görüyor. Seçmen, CHP'li belediyelerde huzur buluyor. AK Partili belediyelerde yaşayan vatandaşlarımız ilk fırsatta CHP'li belediyelerin olduğu yerlere kaçıyor. Seçmen, evinde ve ülkede huzur istiyor. Bizim belediyelerimiz, huzur ve bereketin teminatıdır. Kazanacağımız her yerde başkanlarımızın ekipleriyle birlikte halkımızın huzuru için canla, başla çalışacaklarına olan güvenimiz tamdır."
CHP’NİN YENİ ADAYLARI
CHP'nin açıkladığı 147 kişilik listede 33 mevcut başkan yer aldı. CHP, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için milletvekili Ahmet Akın'ı aday gösterdi. Burdur'da mevcut başkan Ali Orkun Ercengiz, Giresun'da mevcut başkan Kerim Aksu, Yalova'da mevcut başkan Vefa Salman, Artvin'de Demirhan Elçin, Batman'da Enver Erdem, Bingöl'de Vahdettin Uzunyayla, Gümüşhane'de Bedri Ağaç, Uşak'ta Asım Kalelioğlu, Erzincan'da İsmail Taş ve Karabük'te Mehmet Durum aday gösterildi. CHP Ankara'da ise, Çankaya'da mevcut başkan Alper Taşdelen ve Yenimahalle'de mevcut başkan Fethi Yaşar'ı aday olarak belirledi.
ADAY LİSTESİ
No İL İLÇE BELDE AD SOYAD DURUM
1 Adana İmamoğlu Kasım Karaköse
2 Adana Tufanbeyli Ahmet Aktürk
3 Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Mahmut Alan
4 Adıyaman Tut Mehmet Kılıç Chp Belediyesi
5 Adıyaman Besni Şambayat Nejdet Arıcı Mevcut Başkan
6 Adıyaman Besni Vakkas Acar Kesmetepe Bel. Bşk
7 Afyonkarahisar Sülümenli İsmail Özakman
8 Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Fahrettin Mutlu
9 Ağrı Tutak Erkan Sayan
10 Ağrı Taşlıçay Kubbettin Tekgül
11 Aksaray Merkez Taşpınar Cihan Yüksel Mevcut Başkan
12 Aksaray Merkez Yeşiltepe Tahsin Çelik Mevcut Başkan
13 Aksaray Merkez Yeşilova Sibel Muştu
14 Amasya Merzifon Alp Kargı Mevcut Başkan
15 Ankara Çankaya Alper Taşdelen Mevcut Başkan
16 Ankara Yenimahalle Fethi Yaşar Mevcut Başkan
17 Ankara Elmadağ Adem Barış Aşkın
18 Antalya Manavgat Sükrü Sözen Mevcut Başkan
19 Antalya Kemer Mustafa Gül Mevcut Başkan
20 Ardahan Göle Köprülü Engin Sarıkaya
21 Artvin Kemalpaşa Ergül Akçiçek Mevcut Başkan
22 Aydın Koçarlı Mutlu Öztürk Mevcut Başkan
23 Balıkesir Balya Orhan Gaga
24 Balıkesir Havran Bedri Şahin
25 Balıkesir Manyas Tancan Barçın Mevcut Başkan
26 Balıkesir Burhaniye Ali Kemal Deveciler
27 Bartın Kurucaşile Nergis Kartal
28 Batman Gercüş Hamdiye Öner
29 Batman Hasankeyf Orhan Cihan
30 Batman Beşiri Genco Özel
31 Batman Kozluk Savaş Durmaz
32 Batman Sason Adnan Yaşar
33 Bilecik İnhisar Ayhan Ödübek
34 Bingöl Yayladere Sabri Akyürek Mevcut Başkan
35 Bingöl Yedisu Veysel Yaygan
36 Bingöl Kiğı Yılmaz Gündüz Mevcut Başkan
37 Bitlis Adilcevaz Aydınlar İsmet Özçalımlı
38 Bitlis Mutki Kavakbaşı Mezher Özdeş
39 Bitlis Güroymak Günkırı Servet Başelçin
40 Bitlis Güroymak Gölbaşı Cuma Siri
41 Burdur Bucak Kızılkaya Şeref Coşar
42 Bolu Mengen Turhan Bulut Mevcut Başkan
43 Bolu Mudurnu Mehmet İnegöl Mevcut Başkan
44 Bolu Yeniçağa Adnan Güngör
45 Bolu Dörtdivan İlyas Özalp
46 Bursa Orhangazi Şaban Çetin Çoklar
47 Bursa Harmancık Ahmet Tufan
48 Bursa Orhaneli Vildan Koç
49 Çanakkale Çan Bülent Öz
50 Çanakkale Çan Terzialan Feride Demirbaş
51 Çanakkale Ayvacık Mesut Bayram
52 Çanakkale Ezine Halil Büyükerol
53 Çanakkale Lapseki Çardak Metin Semerci
54 Çankırı Eldivan Afife Ülkü Kavalalı
55 Çankırı Kurşunlu Tevfik Metin Aktaş
56 Denizli Serinhisar Hüseyin Gemi
57 Denizli Çivril Ömer Köseoğlu
58 Denizli Pamukkale Ahmet Divarcı
59 Denizli Güney Mustafa Urtekin
60 Diyarbakır Çüngüş Muhiddin Yıldırım
61 Düzce Akçakoca Fikret Albayrak
62 Düzce Gölyaka Abdullah Şahin
63 Eskişehir Han Erdal Şanlı Mevcut Başkan
64 Eskişehir Mahmudiye İshak Gündoğan Mevcut Başkan
65 Eskişehir Odunpazarı Kazım Kurt Mevcut Başkan
66 Eskişehir Tepebaşı Ahmet Ataç Mevcut Başkan
67 Gaziantep Karkamış Ali Doğan
68 Gaziantep Araban Hasan DOĞRU
69 Giresun Tirebolu Burhan Takır
70 Giresun Eynesil Ahmet Latif Karadeniz
71 Gümüşhane Şiran Hüseyin Kaya
72 Hatay Antakya Hikmet Hatunoğlu
73 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Rüzgar
74 Kahramanmaraş Elbistan Onur Gürbüz
75 Kars Arpaçay Enver Akkaya
76 Kars Susuz Oğuz Yantemur
77 Kastamonu Devrekani İlhan Tuncer
78 Kastamonu Bozkurt Güvenç Demirezen
79 Kayseri Bünyan Mustafa Naldız
80 Kayseri Felahiye Kerim Karakoç
81 Kocaeli Darıca Yakup Törk
82 Kocaeli Karamürsel Ahmet Çalık
83 Karabük Yenice Yortanpazarı İsmail Elemen
84 Kütahya Dumlupınar Zekeriya Yılmaz
85 Kütahya Domaniç Mustafa Temel Ergün
86 Kütahya Domaniç Çukurca Ceyhun Ergün
87 Kütahya Altıntaş Doğan Akbunar
88 Kırıkkale Sulakyurt Tamer Cihan
89 Manisa Gölmarmara Birol Bak
90 Manisa Saruhanlı Zeki Bilgin
91 Manisa Kırkağaç Şerif Ozan İren
92 Nevşehir Derinkuyu Mustafa Erdem
93 Nevşehir Merkez Sulusaray Derviş Dursun
94 Niğde Altunhisar Abdi Mercan
95 Niğde Ulukışla Mustafa Önen
96 Ordu Fatsa Ahmet Canbaz
97 Ordu Aybastı Özdilek Aydoğan
98 Ordu Gölköy Cengiz Sarıyer
99 Ordu Akkuş Bayram Görür
100 Sakarya Serdivan Zafer Kazan
101 Sakarya Karapürçek Nizamettin Yıldız
102 Samsun Yakakent Ramazan Şensoy
103 Samsun Çarşamba Altan Karabulut
104 Sinop Erfelek Muzaffer Şimşek Mevcut Başkan
105 Sinop Gerze Osman Belovacıklı Mevcut Başkan
106 Sivas Gemerek Çepni Gülbeden Yüksel Chp Belediyesi
107 Sivas İmranlı Murat Açıl
108 Sivas Şarkışla Ayfer Temel
109 Şanlıurfa Hilvan Abuzer Bebe
110 Şanlıurfa Akçakale Ahmet Geçit
111 Şanlıurfa Halfeti Ekrem Morçiçek
112 Şanlıurfa Suruç Kemal Eşsiz
113 Şanlıurfa Harran Mehmet İngin
114 Şanlıurfa Viranşehir Şehmus Dodukanlıoğlu
115 Tunceli Mazgirt Akpazar Cemal Bulut
116 Tunceli Hozat Seyfi Geyik Chp Belediyesi
117 Tunceli Mazgirt İsmail Toprak
118 Uşak Eşme Yılmaz Tozan
119 Uşak Sivaslı Pınarbaşı Naci Akyürek Mevcut Başkan
120 Uşak Sivaslı Selçikler İbrahim Kökçü
121 Uşak Eşme Yeleğen Feyzi Kaya Mevcut Başkan
122 Uşak Banaz Kızılcasöğüt Ömer Biçer Mevcut Başkan
123 Van Çaldıran Muhamed Aladağ
124 Yalova Armutlu Ali Çetinkaya
125 Yalova Altınova Kaytazdere Ali Kangal Mevcut Başkan
126 Yalova Altınova Subaşı Turan Canbay
127 Yalova Çınarçık Avni Kurt Mevcut Başkan
128 Yalova Çınarcık Koru Kamil Yaman Mevcut Başkan
129 Yalova Çiftlikköy Nedim Güler
130 Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Hayrettin Çataklı
131 Zonguldak Çaycuma Saltukova Alim Genç
132 Zonguldak Alaplı Gümeli Ahmet Saydam Mevcut Başkan
133 Zonguldak Kozlu Cengiz Bank
134 Zonguldak Merkez Beycuma Hayati Açıkgöz
135 Zonguldak Kilimli Ali Aslan Kılıç Mevcut Başkan
136 Zonguldak Kilimli Çatalağzı Adnan Akgün Mevcut Başkan
137 Balıkesir BŞB Ahmet Akın Milletvekili
138 Artvin Merkez Demirhan Elçin
139 Batman Merkez Enver Erdem
140 Bingöl Merkez Vahdettin Uzunyayla
141 Gümüşhane Merkez Bedri Ağaç
142 Uşak Merkez Asım Kalelioğlu
143 Erzincan Merkez İsmail Taş
144 Karabük Merkez Mehmet Durum
145 Burdur Merkez Ali Orkun Ercengiz Mevcut Başkan
146 Giresun Merkez Kerim Aksu Mevcut Başkan
147 Yalova Merkez Vefa Salman Mevcut Başkan
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