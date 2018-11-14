CHP'de 147 belediye başkan adayı daha açıklandı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada partisinin biri büyükşehir, 147 belediye başkan adayını açıkladı.

CHP MYK ve PM toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantı sonrası Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıklamalarda bulundu. CHP'li Torun, 147 belediye başkan adayını daha açıklayacaklarını söyledi. Bunlardan birinin büyükşehir, 10'unun ise il belediye başkan adayı olduğunu ifade eden Torun, adayların hepsinin yereldeki tüm kesimlerin üzerinde mutabık oldukları isimler olduğunu belirtti. Daha önce de 104 ismin açıklandığını kaydeden Torun, tüm adaylara başarılar diledi.

'EĞİLİM YOKLAMASI YÖNTEMİNİN DE UYGULANMASI KARARINI ALDIK'

Bugünkü toplantıda parti örgütünün isteği üzerine aday belirleme yöntemi olarak eğilim yoklaması yönteminin de uygulanması kararı aldıklarını kaydeden Torun, "Adaylarımızı tespit ederken çok çeşitli araştırmalar yapıyoruz. Ekiplerimiz sürekli sahada ve örgütümüz sürekli sahadan gelen bilgileri değerlendiriyor. Sahada sadece partimizin ve adaylarımızın bilgisini ölçmüyor, çok çeşitli açılardan bir Türkiye fotoğrafı çekiyoruz. Bölgesinin ve ülkesinin sorunlarına kim çözüm üretebilir, onu belirliyoruz. Onun için ince eleyip sık dokuyoruz. Yaptırdığımız araştırmalar, seçmenlerin öncelikle iktidara alternatif bir değişim istediğini gösteriyor. Seçmenin en büyük isteği, seçtikleri başkanın sarayın değil, kendilerinin dertlerini, beklentilerini anlayan insanlar olması. Vatandaşlarımız partilerden ve belediye başkanından kendini dinleyecek, anlayacak ve dertlerine çare olacak yönetimler oluşturmasını istiyor. Sahadaki tarafsız araştırmalar, CHP oylarının sürekli yükselişini ortaya koyuyor. Her partiden CHP'ye oy kaymaları olduğunu net bir şekilde gösteriyor" dedi.

Halkın kendilerinden beklentisinin çok fazla olduğunu kaydeden Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkenin yeni belediyecilik anlayışını bizim ortaya koyacağımıza kesinlikle inanıyor. CHP'li belediyelerin huzur ve bereket getirdiğini seçmenlerimizde görüyor. Seçmen, CHP'li belediyelerde huzur buluyor. AK Partili belediyelerde yaşayan vatandaşlarımız ilk fırsatta CHP'li belediyelerin olduğu yerlere kaçıyor. Seçmen, evinde ve ülkede huzur istiyor. Bizim belediyelerimiz, huzur ve bereketin teminatıdır. Kazanacağımız her yerde başkanlarımızın ekipleriyle birlikte halkımızın huzuru için canla, başla çalışacaklarına olan güvenimiz tamdır."

CHP’NİN YENİ ADAYLARI

CHP'nin açıkladığı 147 kişilik listede 33 mevcut başkan yer aldı. CHP, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için milletvekili Ahmet Akın'ı aday gösterdi. Burdur'da mevcut başkan Ali Orkun Ercengiz, Giresun'da mevcut başkan Kerim Aksu, Yalova'da mevcut başkan Vefa Salman, Artvin'de Demirhan Elçin, Batman'da Enver Erdem, Bingöl'de Vahdettin Uzunyayla, Gümüşhane'de Bedri Ağaç, Uşak'ta Asım Kalelioğlu, Erzincan'da İsmail Taş ve Karabük'te Mehmet Durum aday gösterildi. CHP Ankara'da ise, Çankaya'da mevcut başkan Alper Taşdelen ve Yenimahalle'de mevcut başkan Fethi Yaşar'ı aday olarak belirledi.