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CHP'de 16 aday daha açıklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

Bugüne kadar 8 ayrı PM toplantısı ile 902 adayın belirlendiği CHP'de 16 belediye başkan adayı daha açıklandı - Adaylar, PM'den alınan yetki çerçevesinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından belirlendi - Buna göre partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel olurken, Şanlıurfa Siverek'te Mehmet Fatih Bucak, Muğla Bodrum'da Mustafa Saruhan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ise Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik aday gösterildi

CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel oldu.

Bugüne kadar 8 ayrı Parti Meclisi (PM) toplantısı ile 902 adayın belirlendiği CHP'de, 16 belediye başkan adayı daha açıklandı.

Adaylar, PM'den alınan yetki çerçevesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tespit edildi.

Belirlenen adaylar Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından açıklandı.

Buna göre partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel yapılırken, Şanlıurfa Siverek'te Mehmet Fatih Bucak, Muğla Bodrum'da Mustafa Saruhan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik aday gösterildi.

CHP'de bugün açıklanan 16 belediye başkan adayının isimleri şöyle:

1- Adana Karataş - Mehmet Yıldız

2- Ankara Etimesgut - Celal Çelik

3- Antalya Kaş - Hayri Süt

4- Hatay Arsuz - Asaf Güven

5- Hatay Kumlu - Rifat Akkuyu

6- Isparta Yalvaç - Erkan Ünal

7- İstanbul Maltepe - Ali Kılıç

8- İstanbul Silivri - Özcan Işıklar

9- İzmir Bayraklı - Serdar Sandal

10- Konya Halkapınar - Ahmet Özkaya

11- Konya Taşkent - Hilal Ülkü Türedi

12- Muğla Bodrum - Mustafa Saruhan

13- Muş Bulanık Rüstemgedik (belde) - Fikret Hamarat

14- Ordu Büyükşehir - Mustafa Adıgüzel

15- Samsun Bafra - Kemal Bütüner

16- Şanlıurfa Siverek - Mehmet Fatih Bucak

(Sürecek)

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