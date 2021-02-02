CHP'de 3 milletvekilinin istifasını parti yönetimi nasıl değerlendiriyor?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti yönetimini suçlayarak istifa eden ve Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçmeleri beklenen 3 milletvekili ile ilgili tartışmalar sürüyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK), istifaların sürpriz olmadığı değerlendirilirken, bazı üyeler "CHP seçmeni"nin oyuyla seçildiklerini belirterek, bu isimlerin milletvekilliğinden de istifa etmelerini istedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise, geçmişte de partiden ayrılanlar ve parti kuranlar olduğuna dikkat çekerek, "CHP'nin bundan önceki duruşu neyse, bundan sonra da aynı olacak, yolunda yürümeye devam edecek" mesajı verdiği öğrenildi. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel geçen Cuma günü, parti yönetimini suçlayarak CHP'den istifa etmiş, Muharrem İnce de bu isimlerin kuracağı partiye geçeceğini açıklamıştı. Üç milletvekilinin istifası ve İnce'nin açıklamaları, CHP yönetimi tarafından da yakından izleniyor. Hafta başında yapılan MYK toplantısında da istifaların partiye olası yansımaları değerlendirildi.

CHP neden 'saray operasyonu' diyor? CHP kulislerinde, 3 milletvekilinin parti içinde kalarak mücadele etmek yerine ayrılmasının sadece iktidarın işine yaradığı, gerek istifa eden milletvekillerinin, gerekse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki gösterdiği "saray operasyonu" ifadesinin aslında bu duruma vurgu yapma amacı taşıdığına işaret ediliyor. Üst düzey bir parti yöneticisi, istifa eden milletvekillerinin iktidara yönelik tek bir eleştiride bulunmadığına işaret ederek, "Muhalefet partisini eleştirmek için muhalefet partisi kurulur mu? Bu bir iç cephe açma tavrıdır. Bu arkadaşlarımız istifa etmek yerine, parti içinde mücadeleye katılabilirlerdi, yönetime katılabilirlerdi, kavgaya katılabilirlerdi. İstifa açıklaması yapıyorlar, saraya, iktidara tek bir eleştiri yok. Bu kabul edilemez" görüşünü dile getirdi. Edinilen bilgiye göre MYK toplantısında yapılan değerlendirmelerde de parti tabanında İnce ve istifacı milletvekillerinin tutumunun "iktidarın amaçlarına hizmet ettiği" algısının yerleştiği değerlendirmesi yapılırken, partinin bu yöndeki söyleminin doğru olduğu ifade edildi.