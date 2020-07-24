CHP'de 37. Olağan Kurultay 'iktidar' ana temasıyla toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan Büyük Kurultayı'nı bu haftasonu Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'nde toplayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle açık havada ve seyircisiz olarak toplanacak kurultayın ana teması "iktidar" olarak belirlendi. CHP'nin kayıtlı 1357 kayıtlı delegesi, partiyi bir sonraki genel ve cumhurbaşkanlığı seçimine taşıyacak genel başkan ile 60 kişilik Parti Meclisi (PM) üyelerini belirleyecek. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı, yeterli imzayı bulmaları halinde İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman'ın genel başkanlık mücadelesi vereceği kurultayda, asıl yarışın Pazar günü yapılacak olan PM seçiminde yaşanması bekleniyor. CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın Cumartesi günkü ilk bölümünde genel başkanlık seçimi, ikinci günü ise Parti Meclisi seçimi yapılacak. Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak olan Kurultay Divan Başkanlığı'na Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun seçilmesi bekleniyor. Muhalifler imza bulabilecek mi? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6. kez aday olacağı kurultayda, adaylık için yeterli imzayı bulmaları halinde PM Üyesi İlhan Cihaner, Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve Kurultay Onur Üyesi Tolga Yarman, genel başkanlık mücadelesi verecek.

https://www.facebook.com/bbcnewsturkceservisi/photos/a.10150910936388822/10158017846408822/?type=3&theater CHP'nin 2018'deki tüzük kurultayında yapılan değişiklikler de ilk kez bu kurultayda uygulanacak. Yapılan tüzük değişikliği ile genel başkan adaylığı da kolaylaştırılmıştı. Bu çerçevede, genel başkan adaylığı için delegelerin yüzde 5'inin, yani 68 üyenin imzasıyla aday olunabilecek. Parti kulislerinde Kılıçdaroğlu dışındaki isimlere genel başkanlık için şans tanınmazken, bu isimlerin adaylık için gerekli olan imzayı toplayıp toplayamayacakları da merak konusu. Uzun süredir adaylık için nabız yoklayan ve görüşmelerini sürdüren İlhan Cihaner'in, gerekli imzayı garantiledikten sonra adaylığa karar verdiği ifade ediliyor. Aytuğ Atıcı ise pandemi yasakları süreci hariç, uzun süredir Anadolu'yu dolaşıyor. Parti içi eğitimin sorumluluğu görevini üstelen Atıcı'nın, hemen her ilde delege ile temasının olması nedeniyle, adaylık için imzayı bulmakta zorlanmayacağı yorumları yapılıyor. Asıl yarış PM için Kurultayda, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunu 6. kez göğüslemesine kesin gözüyle bakılıyor. Muhalif isimlerin, aday olmalarının en önemli nedeni olarak, parti yönetimine dönük eleştirilerini kurultay zemininde dile getirebilmek ve delege üzerindeki gücünü görme isteği gösteriliyor.

Kulislerde, bu nedenle asıl yarışın Parti Meclisi üyeliği seçiminde, yani Pazar günü yaşanması bekleniyor. Genel başkanlığa bu kez aday olmayan Muharrem İnce'nin de aralarında bulunduğu muhalifler ortak liste çıkarmayı hedefliyor ve temasların son ana kadar sürdürüleceği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'ndan "esnek anahtar" liste PM seçimi, önceki kurultaylarda olduğu gibi "çarşaf liste" ile yapılacak. Bu nedenle de isteyenler aday olabilecek. Ancak gerek muhalifler, gerekse Kılıçdaroğlu'nun "anahtar" liste çıkarmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP tüzüğü gereği 60 üyeli PM'nin 8 üyesi "genel başkan kontenjanı" olarak da adlandırılan Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından, 52 üye ise çarşaf listeden seçiliyor. PM üyelerinin büyük bölümünü değiştireceği belirtilen Kılıçdaroğlu'nun, 52 kişilik bir anahtar liste yerine, delegeye hareket alanı bırakmak ve gerekirse muhalif isimlerin de seçilmesine olanak tanıyacak şekilde "esnek anahtar" liste çıkaracağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun bir önceki kurultayda olduğu gibi, parti içindeki farklı kanatların içinde yer alacağı "denge listesi" çıkaracağı, anahtar listesinin 70-80 kişilik olabileceği ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu, 2018 kurultayında da listesini delen Tuncay Özkan, Orhan Sarıbal'ı Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) da almıştı. Kılıçdaroğlu'nun listesinde kimler yer alabilir? CHP'nin hemen her kurultayında olduğu gibi PM'nin yüzde 50'den fazlasının değişmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun mevcut MYK üyelerini listesine alacağı belirtilirken, iktidarın partiye yönelik baskısını seçim sürecinde daha da artıracağı için "sahada çalışacak" isimlere ağırlık vereceği konuşuluyor. PM seçiminde parti tüzüğü gereği ilk kez yüzde 33 cinsiyet, yüzde 20 gençlik kotası uygulanacağı için PM'nin yaklaşık yarısı kadın ve gençlerden oluşacak. Kılıçdaroğlu'nun, 2006 ve sonrasında doğan gençleri tanımlamak için kullanılan "Z kuşağı"ndan 5-6 ismi de PM'ye taşıması bekleniyor. CHP'de yapılan tüzük değişikliği ile gençlik kotasına gireceklerin yaşı 35'ten 30'a düşürülmüştü. Afişlerde"iktidar", şarkılarda "adalet" Kurultay salonunda kullanılacak afişlerde, kurultayın ana teması olan "iktidar", kurultay için özel hazırlanan şarkıların sözlerinde ise "adalet"e vurgu yapılıyor. Bu kapsamda, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nden görüntüler eşliğinde 6 farklı versiyonda şarkı hazırlandı. Adalet Yürüyüşü'nün sloganı olan "Hak, hukuk, adalet" sloganın yer aldığı "Adalet Marşı"nın yanı sıra, Nazım Hikmet'in şiirinden bestelenen "Güneşi İçenlerin Türküsü", parti çalışanı Canberk Durucu'nun sözlerini yazıp, söylediği yine "hak, hukuk, adalet" sloganının temel alındığı rap şarkı çalınacak. Kılıçdaroğlu, kürsüye ise bu kurultay için özel olarak hazırlanan "İktidarın yolu Kılıçdaroğlu" şarkısıyla çıkacak.