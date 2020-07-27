CHP'de 37. Olağan Kurultay, PM seçimi ile tamamlandı

CHP'nin 37 Olağan Büyük Kurultayı, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimi ile tamamlandı. Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan 8 üyenin yanı sıra, çarşaf liste sonuçları da belli olmaya başladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Genel Başkan Yardımcısı Sözcüsü Faik Öztrak, aldığı 982 oyla PM'ye en yüksek oyla secilen isim olurken, onu sırasıyla Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu (862), Ali Öztunç (855) ve Rıfat Nalbantoğlu (848) takip etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP MYK üyelerinden Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz ve Yıldırım Kaya yeterli oyu alamadıkları için; Aykut Erdoğdu ise "cinsiyet" kotası nedeniyle PM'ye giremedikleri için MYK'ye yeniden seçilme şanslarını kaybettiler.

Gürsel Erol ve Aylin Nazlıaka listeyi deldi

Resmi olmayan sonuçlara göre Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer almayan Elazığı Milletvekili Gürsel Erol 824 oyla 9. sıradan PM'ye girerken, Eren Erdem, Gökhan Günaydın, Aylin Nazlıaka, Gaye Usluer, Müslim Sarı listeyi delerek PM üyesi oldular.

Kesin sonuçlar kota uygulandıktan sonra açıklanacak

Parti Meclisi seçimlerinin kesin sonuçları, cinsiyet ve gençlik kotaları uygulandıktan sonra açıklanacak. İlk belirlemelere göre ilk 52 içinde seçilmesine karşın Aykut Erdoğdu'nun yanı sıra; listeyi delmesine karşın Mehmet Ali Çelebi, Mehmet Tüm ve Cemal Canpolat, cinsiyet ve gençlik kotasına takıldığı için PM'ye giremedi. Çarşaf listeden ilk 52'lik sıralamaya giren isimler ve aldıkları oylar şöyle: