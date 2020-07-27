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  4. CHP'de 37. Olağan Kurultay, PM seçimi ile tamamlandı

CHP'de 37. Olağan Kurultay, PM seçimi ile tamamlandı

27.07.2020 10:50 | Son Güncelleme

CHP'de Parti Meclisi'ne en yüksek oyla Faik Öztrak seçildi, Gürsel Erol, Aylin Nazlıaka listeyi deldi, 4 Merkez Yönetim Kurulu üyesi Parti Meclisi'ne giremedi.

CHP'de 37. Olağan Kurultay, PM seçimi ile tamamlandı

CHP'nin 37 Olağan Büyük Kurultayı, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimi ile tamamlandı. Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan 8 üyenin yanı sıra, çarşaf liste sonuçları da belli olmaya başladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Genel Başkan Yardımcısı Sözcüsü Faik Öztrak, aldığı 982 oyla PM'ye en yüksek oyla secilen isim olurken, onu sırasıyla Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu (862), Ali Öztunç (855) ve Rıfat Nalbantoğlu (848) takip etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP MYK üyelerinden Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz ve Yıldırım Kaya yeterli oyu alamadıkları için; Aykut Erdoğdu ise "cinsiyet" kotası nedeniyle PM'ye giremedikleri için MYK'ye yeniden seçilme şanslarını kaybettiler.

Gürsel Erol ve Aylin Nazlıaka listeyi deldi

Resmi olmayan sonuçlara göre Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer almayan Elazığı Milletvekili Gürsel Erol 824 oyla 9. sıradan PM'ye girerken, Eren Erdem, Gökhan Günaydın, Aylin Nazlıaka, Gaye Usluer, Müslim Sarı listeyi delerek PM üyesi oldular.

Kesin sonuçlar kota uygulandıktan sonra açıklanacak

CHP

Parti Meclisi seçimlerinin kesin sonuçları, cinsiyet ve gençlik kotaları uygulandıktan sonra açıklanacak. İlk belirlemelere göre ilk 52 içinde seçilmesine karşın Aykut Erdoğdu'nun yanı sıra; listeyi delmesine karşın Mehmet Ali Çelebi, Mehmet Tüm ve Cemal Canpolat, cinsiyet ve gençlik kotasına takıldığı için PM'ye giremedi. Çarşaf listeden ilk 52'lik sıralamaya giren isimler ve aldıkları oylar şöyle:

Faik Öztrak (982)

Gamze Akkuş İlgezdi (729)

Gökhan Günaydın (641)

Cemal Canpolat (521)

Bülent Kuşoğlu(862)

Zeynel Emre (723)

Eren Erdem (637)

Candan Yüceer (520)

Ali Öztunç (855)

Murat Emir (720)

Hasan Baltacı (623)

Hakkı Akalın (520)

Rıfat Nalbantoğlu (848)

Tekin Bingöl (716)

Devrim Barış Çelik (612)

Aylin Nazlıaka (515)

Oğuz Kaan Salıcı(844)

Ulaş Karasu (688)

Gülizar Biçer Karaca (606)

Hüseyin Yaşar (510)

Onursal Adıgüzel (836)

GamzeTaşcıer (681)

Nevaf Bilek (595)

Mehmet Ali Çelebi (507)

Umut Akdoğan (830)

Gökan Zeybek (679)

Müslim Sarı (592)

Aykut Erdoğdu (449)

Deniz Demir (825)

Bülent Tezcan (676)

Ali Mahir Başarır (576)

Gürsel Erol (824)

Orhan Sarıbal (675)

Emre Yılmaz (573)

Erdoğan Toprak (819)

Seyit Torun (673)

Mehmet Akif Hamzaçebi (569)

Selin Sayek Böke (794)

Tahsin Tarhan (671)

Turan Aydoğan (551)

Veli Ağbaba (791)

Özgür Karabat (668)

Sezgin Tanrıkulu (545)

Ahmet Akın (791)

Nurhayat Altaca Kayışoğlu (666)

Aysu Bankoğlu (542)

Hakkı Süha Okay (762)

Gaye Usluer (661)

Yaşar Seyman (528)

Ednan Arslan (743)

Muharrem Erkek (642)

Mehmet Tüm (523)

Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından PM'ye seçilen isimler ise şöyle:

Buna göre Yunus Emre (1021), Aylin Yaman (964), Fethi Açıkel (959), Burhan Şenatalar (905), Ali Rıza Erbay (887), Lale Karabıyık (871), Yüksel Taşkın (780) ve Ayşe Eser Dınışoğlu (756).

Kurultayda Yüksek Disiplin Kurulu'na da şu isimler seçildi:

Mahir Polat, Saniye Barut, Uğur Bayraktutan, Süleyman Bülbül, Gülsun Filorinalı, Sezgin Kaya, Cem Artantaş, Ahmet Ersen Oysoy, Garip Erdoğan, Doğuşcan Aygün, Mustafa Serdar Soydan, Bülent Maraklı, Gülşah Atalar,Tuğba Torun, Gonca Yelda Orhan.

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