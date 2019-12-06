CHP'de 37. Olağan Kurultay takvimi işliyor

Kuruluşundan bu yana 36 olağan ve 18 olağanüstü kurultay gerçekleştiren CHP'de, gelecek yıl nisan ayı ortalarında yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay takvimi süreci işliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "parti yönetimi" için belirleyici ilk işaretlerin verildiği ve ilçe başkanlarını belirleyecek "mahalle delegeliği" seçimleri tamamlandı.

Partinin ilçe kongreleri ise bu hafta sonu başlayacak. İlçe kongrelerinde seçilen delegeler, gelecek yıl şubat ayında başlaması planlanan il kongrelerinde hem il başkanlarını hem de kurultay delegelerini seçecek.

CHP'de il başkanlığı seçimlerinin gelecek yıl şubat ayında tamamlanması planlanıyor. 37. Olağan Büyük Kurultayı ise il kongrelerinin tamamlanmasından 45 gün sonra, yani nisan ayı ortalarında yapılması bekleniyor.

CHP'nin büyük kurultayında, genel başkanın yanı sıra partinin kurultaydan sonraki en önemli organı olan 60 kişilik Parti Meclisi (PM) de belirleniyor. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu ise Genel Başkan tarafından bu 60 kişilik PM içerisinden atanıyor.