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CHP'de 37. Olağan Kurultay takvimi işliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 11:04 | Son Güncelleme

CHP'de kasım ayı başında başlatılan kurultay takvimi çerçevesinde mahalle delegeleri seçimi tamamlandı. Partinin kurultay takvimi, hafta sonu başlayacak ilçe başkanlığı seçimleri ile devam edecek.

CHP'de 37. Olağan Kurultay takvimi işliyor

Kuruluşundan bu yana 36 olağan ve 18 olağanüstü kurultay gerçekleştiren CHP'de, gelecek yıl nisan ayı ortalarında yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay takvimi süreci işliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "parti yönetimi" için belirleyici ilk işaretlerin verildiği ve ilçe başkanlarını belirleyecek "mahalle delegeliği" seçimleri tamamlandı.

Partinin ilçe kongreleri ise bu hafta sonu başlayacak. İlçe kongrelerinde seçilen delegeler, gelecek yıl şubat ayında başlaması planlanan il kongrelerinde hem il başkanlarını hem de kurultay delegelerini seçecek.

CHP'de il başkanlığı seçimlerinin gelecek yıl şubat ayında tamamlanması planlanıyor. 37. Olağan Büyük Kurultayı ise il kongrelerinin tamamlanmasından 45 gün sonra, yani nisan ayı ortalarında yapılması bekleniyor.

CHP'nin büyük kurultayında, genel başkanın yanı sıra partinin kurultaydan sonraki en önemli organı olan 60 kişilik Parti Meclisi (PM) de belirleniyor. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu ise Genel Başkan tarafından bu 60 kişilik PM içerisinden atanıyor.

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Mahalle delegeliği seçimlerinin genel merkez lehine şekillendiği belirtilen CHP'de, İstanbul ve İzmir'de mevcut il başkanlarının isimleri de yeniden öne çıkıyor.

Parti kulislerinde, 37. Olağan Kurultay'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine bir sıkıntı görülmediği değerlendiriliyor.

Ankara il başkanlığı için henüz bir tavır belirlemediği kaydedilen genel merkezin, İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu, İzmir'de ise mevcut başkan Deniz Yücel ile çalışmaya devam etmek istediği konuşuluyor.

Kaynak: AA

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CHP Kurultay

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