HABER

CHP'de 4'ü büyükşehir 102 belediye başkanı adayı açıklandı 1

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 18:27 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi 4'ü büyükşehir olmak üzere 102 belediye için partisinin adaylarını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi 4'ü büyükşehir olmak üzere 102 belediye için partisinin adaylarını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı. Torun, seçim yarışının adil ve demokratik şartlarda geçmesini ümit ettikleri belirterek, "AK Parti şehir müdürü arıyor. Seçmenden istediği zaman görevden alacağı kişiye onay vermesini istiyor. Bu seçmene de bir saygısızlıktır" dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki'yi yaptığı açıklamalar üzerinden eleştiren Torun, "Sayın Mehmet Özhaseki sanki bu kötü yönetimde hiç sorumluluğu yokmuş gibi seçilirse daha iyi bir belediye başkanlığı yapacağını ifade ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olduğunu unutmuş" diye konuştu.

'ADAYLARIMIZI AK PARTİ İLE KAVGAYA HAZIRLAMIYORUZ'

AK Parti'nin kavga çıkararak, gerçekleri saklamaya çalıştığını öne süren CHP'li Torun, "Seçimlere giderken, gerçeğimiz şudur; millet, hayat pahalılığı atında eziliyor. Devletin kaynaklarını seçime seferber ediyorlar. Hayat pahalılığını engelleyemiyorlar. Herkes iş ve aş kaygısı içinde. Maalesef bugünkü mevcut yönetim bu hakikati saklıyor. Bunun için kavga, gürültü çıkarıyor. Bizim sesimizi değil, milletin dertlerini bastırmaya çalışıyor. Kimsenin kaderini kimsenin iki dudağı arasına terk etmiyoruz. Adaylarımızı AK Parti ile kavgaya hazırlamıyoruz. Ulaşımı, sağlığı ucuzlatacak çözümler üretiyoruz. Eğitime giden çocukların masraflarını azaltarak, eğitimi ucuzlatmaya çalışıyoruz. Kadınların şehrin sokaklarında güven içinde çıkmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Kavgaya değil, hizmete hazırlıyoruz. Adaylarımızı tebrik ediyor, sürecin ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, büyükşehirlerden Bursa adayının Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş adayının Ali Öztunç, Mersin adayının Vahap Seçer, Van adayının Nurettin Beyaz olduğunu açıkladı. Torun, Bayburt'ta Kaan Eraslan, Bitlis'te Burhan Küsen, Iğdır'da Sözer Sayan, Kütahya'da Eyüp Kahveci'nin de başkan adayları olduğunu söyledi.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayınMilyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayın
DHA DIŞ - IPhone ile kurumsal mesaj atan Huawei çalışanları cezalandırıldıDHA DIŞ - IPhone ile kurumsal mesaj atan Huawei çalışanları cezalandırıldı
Silivri'de deniz kahverengiye büründüSilivri'de deniz kahverengiye büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Mehmet Gelen tutuklandı

MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Tutuklandı

Kayseri'de sokak köpekleri saldırısı! Lise öğrencisi Mehmet Özer hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Manisa'daki 'swinger' operasyonunda yeni gelişme! 12 kişi için tutuklama kararı

Manisa'daki 'swinger' operasyonunda 12 tutuklama

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi

Teslim olan PKK'lı terörist, örgütün iğrenç yüzünü anlattı

Teslim oldu, her şeyi anlattı! Yaralı teröriste tecavüz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.