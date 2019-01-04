CHP'de 630 aday belirlendi

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Parti Meclisi'nin (PM) bugünkü toplantısıyla aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 15 büyükşehir belediye başkan adayı ile 28 il belediye başkan adayı belirlenmiş oldu. Balıkesir adayı Ahmet Akın ise geri çekildi.

CHP'de yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları kapsamında beşinci PM toplantısı yapıldı.

İYİ Parti ile yapılan iş birliği görüşmeleri kapsamında daha önceki PM'de, CHP adaylarının destekleneceği Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana Büyükşehir Belediye başkan adayları belirlenmişti.

İYİ Parti'nin de aday çıkardığı ve merak konusu olan Mersin'in durumu ise bugün görüşüldü. CHP'de, daha önce Mersin için eski milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun adı geçerken, bugünkü toplantılarda ise ibre yine eski milletvekili olan Vahap Seçer'e kaydı. CHP PM, Seçer'i büyükşehir belediye başkan adayı olarak belirledi. PM'de Vahap Seçer ismi oylanırken, bazı üyelerin ilde yapılan anketlerin sonuçlarının gösterilmesini istediği, ancak "Seçer'in yeterli oyu aldığı" belirtilerek, bu talebin karşılanmadığı öğrenildi.