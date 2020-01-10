CHP'de 716 ilçe kongresi tamamlandı

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'nin 14 Aralık 2019'da başlayan 37. Olağan Kurultay takvimi kapsamında bugüne kadar 716 ilçe kongresi gerçekleştirildi.

Kuruluşundan bu yana 36 olağan ve 18 olağanüstü kurultay gerçekleştiren CHP'de, 2020 Nisan ayı ortalarında yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay takvimi süreci devam ediyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "mahalle delegeliği" seçimlerini kasım ayı içerisinde tamamlayan partide, ilçe kongre süreci 14 Aralık 2019'da başladı.

Parti bugüne kadar 973 ilçenin 716'sında ilçe başkanlığı seçimlerini tamamladı. Yapılan seçimlerde genelde tek liste yöntemi benimsenirken, şu ana kadar olağanüstü bir durumun da yaşanmadığı bildirildi.

Kalan ilçe kongrelerini 27 Ocak'a kadar tamamlaması gereken CHP'de, il başkanı seçimleri büyük bir merakla beklenen Ankara'da 25 ilçeden 23'ü, İzmir'de 30 ilçeden 23'ü, İstanbul'da ise 39 ilçeden 27'sinde ilçe başkanı belirlendi.

Partinin il kongreleri ise 3 Şubat-2 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. İl kongrelerinde hem il başkanları hem de kurultay delegeleri belirlenecek.