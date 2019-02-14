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CHP'de 8 aday daha açıklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 16:46 | Son Güncelleme

CHP'nin Mersin Toroslar İlçe Belediye Başkan Adayı Süleyman Dalkılıç, Bitlis'in Hizan ilçe adayı ise Süleyman Baştürk oldu

CHP'nin, Mersin Toroslar İlçe Belediye Başkan Adayı Süleyman Dalkılıç, Bitlis'in Hizan ilçe adayı ise Süleyman Baştürk oldu.

CHP'de Mersin Toroslar, Bitlis Hizan ilçeleri ile 6 belde belediye başkan adayı daha açıklandı.

CHP'de son yapılan PM toplantısında, aday belirleme yetkisi Merkez Yönetim Kuruluna devredilmişti.

CHP tarafından bugün açıklanan 8 adayın isimleri şöyle:

1- Batman Sason ilçesi Yücebağ beldesi Yaşar Tuncay

2- Bitlis Hizan ilçesi Süleyman Baştürk

3- Isparta Yalvaç ilçesi Hüyüklü beldesi Halil Görmez

4- Yozgat Boğazlıyan ilçesi Uzunlu beldesi Okan Yaşar Elbaşı

5- Zonguldak Ereğli ilçesi Gülüç beldesi Burak Emrah Yapıcı

6- Zonguldak Ereğli ilçesi Ormanlı beldesi Ayhan Turan

7- Zonguldak merkez Karaman beldesi Mustafa Kalaycı

8- Mersin Toroslar ilçesi Süleyman Dalkılıç

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Anahtar Kelimeler:
CHP seçim2019

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