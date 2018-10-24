CHP'de aday adaylığı cep yakıyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de CHP'liler belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için aday adaylığı başvurularını sürdürüyor. Aday adaylığı için partililerin cebinden en fazlası 10 bin en düşük 1000 lira çıkıyor. İzmir'de en yüksek ücreti Büyükşehir Belediyesi adaylarının ardından Konak, Karabağlar, Buca, Bornova gibi nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçedeki aday adayları ödedi.

İzmir'de CHP il örgütü, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı ile meclis üyesi olmak isteyenler aday adaylığı başvurularını 26 Ekim Cuma gününe kadar alacak. Şu ana kadar İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için 6 kişi başvuruda bulundu. Başvuru yapanların cebinden 10 bin lira adaylık parası, 250 lira ise dosya masrafı çıktı. Meclis üyeliğine aday olanlar ise dosyalarını 100 lira karşılığında aldı. Adaylık ücretlerini CHP Genel Merkezi'nin hesabına yatıran partililer, CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan da dosyalarını aldı. İlçeler için belirlenen adaylık tarifesi ise nüfusa göre değişiyor. Buna göre, nüfusu 100 bin ve üzeri olan Konak, Karabağlar, Karşıyaka, Buca, Bornova, Çiğli, Bayraklı, Gaziemir, Torbalı, Ödemiş, Menemen, Bergama, Kemalpaşa'da belediye başkan aday adaylarının cebinden 7 bin 500 lira çıktı. Yine bu ilçelerden belediye meclis aday adayları ise 3 bin 500 lira ödedi.

BORNOVA REKORU

50 bin ile 100 bin arası nüfusa sahip olan Narlıdere, Balçova, Menderes, Aliağa, Urla, Tire, Seferihisar'da ise belediye başkan aday adayı olmak isteyenlerin cebinden 5 bin lira çıkarken, belediye meclis üyesi aday adaylığı için de 2 bin lira ödendi.

Nüfusu, 50 binin altında olan Kınık, Kiraz, Beydağ, Bayındır, Foça, Dikili, Çeşme, Selçuk, Karaburun, Güzelbahçe'de belediye başkan adayları, 3 bin lira, meclis üyesi adayları ise 1000 lira ödedi. CHP'ye en büyük maddi kazancı Bornova sağladı. İlçede 13 kişi belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulundu. Yine en çok meclis üyeliği aday adaylığı başvurusu da Bornova'dan yapıldı. Şu ana kadar 112 kişi, başvuru dosyasını teslim etti. Bornova'yı Bayraklı takip etti. İlçede, 107 kişi meclise girebilmek için aday adaylık dosyasını teslim etti. Belediye başkan aday adaylığına ise 12 başvuru yapıldı. Karabağlar'da azımsanmayacak düzeyde başvuru yapıldı. Belediye başkan aday adaylığı için 8 kişi dosya verirken, 100 kişi de meclis üyeliği için başvuru yaptı.

İzmir'de 30 ilçe için belediye başkan adaylığına yapılan başvuru sayısı 208. Büyükşehir için de 6 kişi aday adaylığı için dosya verdi. Belediye meclis üyeliklerine de 951 başvuru yapıldı.

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