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CHP'de aday belirleme maratonu başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2018 12:43 | Son Güncelleme

CHP PM'nin dünkü toplantısının ardından açıklanan 105 ilçe ve belde belediye başkan adayından sonra partide gözler büyükşehirlere ve il adaylarına çevrildi - CHP'nin belediye başkan adaylarının, ara ara toplanacak PM toplantılarıyla belirleneceği, büyükşehir belediyeleri ile metropol ilçe belediye başkan adaylarının da son toplantılara bırakılacağı ifade ediliyor - CHP PM'nin yine kasım ortalarında toplanarak birçok il, ilçe ve belde belediye başkanı adayını onaylaması bekleniyor - İstanbul'da Muharrem İnce, Ankara'da Mansur Yavaş ve Cengiz Topel Yıldırım, İzmir'de ise Abdül Batur, Tunç Soyer ve Mehmet Gönenç isimleri öne çıkıyor

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Parti Meclisi'nin (PM) dünkü toplantısının ardından açıklanan 105 ilçe ve belde belediye başkan adayından sonra partide gözler büyükşehirlere ve il adaylarına çevrildi.

Türkiye şimdiden gelecek yıl mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimlerine odaklanırken, partilerin belediye başkan adayları merak konusu olmayı sürdürüyor.

Başta üç büyük ilin adaylarının merakla beklendiği bugünlerde, CHP, aralarında ilçe ve beldelerin yer aldığı 105 belediye başkan adayını, dün gerçekleştirdiği PM toplantısında açıkladı.

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, hararetli tartışmaların yaşandığı toplantıda bazı PM üyeleri, tartışmalı yerlerdeki adayları belirlemesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verilmesi önerisinde bulunurken, bazı üyeler bu duruma karşı çıktı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yetki almadığı PM'de, Ankara'dan Aydın'a, Artvin'den Yozgat'a pek çok ilde ilçe ve belde belediye başkan adayı isimleri kamuoyuyla paylaşıldı.

CHP'nin belediye başkan adaylarının, ara ara toplanacak PM toplantılarıyla belirleneceği, büyükşehir belediyeleri ile metropol ilçe belediye başkan adaylarının da son toplantılara bırakılacağı ifade ediliyor.

CHP PM'nin yine kasım ayı ortalarında toplanarak birçok il, ilçe ve belde belediye başkanı adayının açıklanacağı belirtiliyor.

- Gözler büyükşehirlerde

Adaylarını kamuoyuyla paylaşmaya başlayan CHP'de özellikle büyükşehir belediye başkan adayları ile bu illerdeki metropol ilçe belediye başkan adaylarının kim olacağı sorusu yanıt arayan konuların başında yer alıyor.

Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen ve Hatay'da Lütfü Savaş'ın yerini koruyacağına kesin gözüyle bakılan CHP'de Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarının bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirleneceği ifade ediliyor.

Londra ziyaretinde, yerel seçimlerde muhalefetteki partilerle iş birliği işareti veren Kılıçdaroğlu'nun üç büyükşehir adayının belirlenmesinde İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP ile görüş alışverişinde olacağı konuşuluyor.

- Üç büyük ilde öne çıkanlar

Öte yandan Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir adaylıkları için kulislerdeki hareketlilik artarak devam ediyor.

CHP Ankara büyükşehir adaylığı için Mansur Yavaş, Cengiz Topel Yıldırım ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar isimleri öne çıkıyor.

İstanbul için son günlerde adı sıkça gündeme gelen, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylığının en kuvvetli isim olduğu bildiriliyor. İnce, parti üyelerinin önüne koyulacak sandıktan isminin çıkması üzerine görevden kaçmayacağını söylüyor.

Uzun zamandır CHP yönetiminde olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için aralarında mevcut milletvekili ve ilçe belediye başkanlarının bulunduğu çok sayıda isim öne çıkıyor.

Tuncay Özkan, Kamil Okyay Sındır, Erdal Aksünger gibi isimler İzmir için konuşulsa da Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bir milletvekili adayından yana olmadığı belirtiliyor.

İzmir'de, uzun yıllar Narlıdere Belediye Başkanlığı yapan Abdül Batur, genç belediye başkanlarından olan ve Bergama'yı yöneten Mehmet Gönenç ile Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer isimleri kulislere yansıyor.

- Adana'da Karalar, Bolu'da Özcan

CHP'nin Adana'da yaptırdığı anketlerde seçimin Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile alınabileceği sonucu çıktığı ifade ediliyor. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in de istediği adaylıkta, Karalar'ın ipi göğüsleyeceği belirtiliyor.

Yerel seçimde CHP için önemli hedef kentlerden Mersin'de ise anketlerde eski Kültür Bakanı İstemihan Talay ismi öne çıkıyor. Ayrıca eski milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Vahap Seçer ve Fikri Sağlar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı açıklaması yapmıştı.

Partinin Bolu'da yaptırdığı anketlerde ise milletvekili Tanju Özcan ismi göze çarpıyor. CHP'nin Sinop'ta Baki Ergül, Giresun'da Kerim Aksu isimleriyle yola devam edeceği vurgulanırken, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'i aday göstereceği konuşuluyor.

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