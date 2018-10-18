CHP'de adaylar netleşiyor

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'de, yerel seçimler öncesinde anketler ve aday değerlendirmeleri yapılmasının yanı sıra bazıları "sürpriz" olmak üzere çok sayıda ismin belirlendiği ifade ediliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de yerel seçim hazırlıkları kapsamında aday belirleme süreci devam ediyor.

Daha önceki seçimlerin aksine bu kez adaylarını önceden belirlemek isteyen CHP, seçim kampanyasını geçen hafta düzenlenen belediye başkanları toplantısıyla başlattı.

CHP'de, aday adaylığı için son başvuru tarihi, kamu çalışanları hariç, 19 Ekim olarak açıklanırken, bazıları sürpriz olmak üzere belediye başkanlığı için çok sayıda isim netleşmeye başladı.

İstanbul'u diğer seçim bölgelerinden ayrı tutan CHP'de, Ankara için iki isim öne çıkıyor. Bunlardan ilki geçen seçimde de CHP'nin adayı olan Mansur Yavaş, diğer isim ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Cengiz Topel Yıldırım.

Mansur Yavaş'ın adaylıkta öne çıktığı bilinirken, il örgütünün bu isme temkinli yaklaştığı belirtiliyor. Önceki gün yapılan Ankara bölge toplantısında bu konunun gündeme geldiği ve durumun üyelere sorulmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Parti, bu durumda Ankara adayı için hakim gözetiminde olmasa da önseçime başvurmuş olacak.